El PP dice que no basta con debatir en el Senado sobre ahorro energético y Feijóo exige hablar de más temas

El PP considera que la comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Senado para debatir del plan de ahorro energético no satisface la petición que realizó su líder, Alberto Núñez Feijóo, y exige “hablar de las incertidumbres económicas y sociales que afectan a este país, y no solo de energía”. Fuentes del PP consideran que este debate entre Sánchez y Feijóo en la Cámara Alta no se puede limitar al decreto ley convalidado la pasada semana y quieren que sea más general y que no se queden fuera “problemas que atenazan el presente y futuro de los españoles” como la subida de la inflación y sus consecuencias en salarios y pensiones, el aumento de la deuda pública, o las propuestas en materia de impuestos.

“Pedro Sánchez habla de lo que él quiere, no de lo que a la ciudadanía le preocupa –se quejan en la sede de Génova–. Esta comparecencia no responde a la invitación a un debate sereno efectuado por el presidente del PP. Sánchez Está a tiempo de rectificar”. En concreto, la petición de comparecencia que ha registrado el Gobierno este martes se refiere al “Plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como del contexto económico y social del mismo”.

NO ERA ESTO LO QUE PEDÍA FEIJÓO

En una entrevista en Cuatro, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha insistido en que, cuando Feijóo hablaba de debate en el Senado, se refería a los grandes problemas que afectan a los españoles y que, “siendo importante la cuestión energética, sería necesario hablar de que vienen meses difíciles, de la inflación o del inicio del curso escolar”. “A los ciudadanos les gustaría que Sánchez y Feijóo les hablasen de cuáles son las dificultades y cuáles las propuestas de solución que ofrecen ambos, para que puedan decidir y valorar”, sostiene el dirigente del PP.