Ayuso pide a Sánchez política migratoria clara sobre acogida de menores no acompañados: “No son objetos, son personas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que emprenda una política migratoria “clara” sobre la acogida de menores extranjeros no acompañados, porque “no son objetos, son personas”. Al ser preguntada sobre si ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Ceuta para la acogida de estos menores, tras reunirse con su presidente, Juan Jesús Vivas, Ayuso ha trasladado que no han hablado de ello en el encuentro pero que mantienen el contacto todas las semanas.

En el ámbito madrileño, ha explicado que se basan en la integración, que aunque no sea “una situación ideal porque lo suyo es que estén con sus familias”, mientras la Comunidad tiene “la obligación de integrarles”. “Necesitamos más recursos que no llegan por parte del Gobierno, pero no miramos para otro lado y lo que hacemos es que les acogemos, damos educación y servicios esenciales. El Gobierno tiene que definir una política migratoria clara, porque no debería haber menores deambulando por el territorio. No son objetos, son personas. Por eso tiene que hacer una política migratoria clara”, ha defendido.

Para la dirigente autonómica, Sánchez tendría que haber empezado a lo largo de todos estos años que lleva al frente del Gobierno “por ir a la calle, por pasear por la misma y conocer de primera mano las preocupaciones y las necesidades de todos los españoles y probablemente la situación sería muy distinta y la estrategia también”. “Ahora estaría centrado en trabajar y en tomar decisiones difíciles pero necesarias para España. Creo que el camino ha sido inverso y, por tanto, ahora la situación es muy complicada. ¿Qué va a contar en la calle? Porque hoy somos el país que lidera las tasas de desempleo, especialmente el desempleo juvenil”, ha lamentado.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha calificado de “sorprendentes” las declaraciones que ha realizado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en materia de migración y cree que su intención es “marcar la agenda del PP” en esta materia. En una entrevista en ‘Cuatro’, recogida por Europa Press, Escrivá ha sido preguntado por las palabras que la dirigente ‘popular’ ha realizado en Ceuta en las que asegura que el incumplimiento de la Ley en las fronteras es “una autopista a las mafias, a la trata y a la inseguridad y la pérdida de confianza en España y su política”.