Netflix: este es el top 10 de las series más vistas de su historia

Vivimos en la era del ‘peak TV’ con centenares de series estrenándose año a año, y con Netflix como gran protagonista. De hecho, muchas de ellas son de una calidad más que notable. Es así que la plataforma de streaming aumenta mensualmente su catálogo de series a fin de contentar a los usuarios con el mejor contenido.

Sin embargo, no todo se adapta a los gustos de los más seriéfilos. Por eso, si eres de los que siempre se está preguntando cuál es la mejor serie de Netflix, aquí te proponemos una lista de las que se han hecho ver como las mejores de su historia. Porque no; no todo es el ‘Juego del Calamar’ o ‘La casa de papel’, ni mucho menos. Las repasamos.