El Festival Five 2022 homenajea a Teresa Berganza en el arranque de su segunda edición

El Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial acoge el sábado 6 de agosto la gala tributo a la soprano española fallecida en esta localidad el pasado mayo.

El domingo 7 la cantante de flamenco María José Llergo presenta Sanación en el Real Coliseo de Carlos III y la compañía Bi-Orain MUTE, una función de circo en la plaza del Ayuntamiento de El Escorial.

Hasta el 2 de septiembre, el festival propone 12 espectáculos en el que sobresalen conciertos de música clásica y de flamenco a cargo de artistas de prestigio como Javier Camarena, Rocío Márquez, Daniel Abreu o Lucille Chung.

El recuerdo a una de las grandes sopranos españolas, Teresa Berganza, abre la la segunda edición del Festival Internacional de Verano de El Escorial (FIVE), organizado por la Comunidad de Madrid entre el 6 de agosto y el 2 de septiembre. La gala de tributo a la cantante fallecida el pasado mayo y que vivió durante décadas en San Lorenzo de El Escorial será el gran arranque musical el sábado 6 en el Teatro Auditorio a las 20.30. Ese mismo fin de semana actuarán la cantante de flamenco María José Llergo y la compañía Orain-Bi, esta con un espectáculo familiar de circo en la calle.

Doce espectáculos componen el FIVE de 2022, un programa fundamentalmente de música clásica y flamenco que se desarrolla en cuatro espacios: el Real Coliseo de Carlos II, el Teatro Auditorio y la plaza del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y en la plaza del Ayuntamiento de El Escorial. Nombres de primera fila nacional e internacional, como el tenor mexicano Javier Camarena, la cantaora flamenca Rocío Márquez o el coreógrafo Daniel Abreu figuran en esta segunda edición, que mantiene su apuesta por la calidad y descentralización de la cultura en la Comunidad de Madrid, afianzando enclaves excepcionales de la región como atractivos turísticos y culturales.

A la memoria de Teresa Berganza

La gala dedicada a Teresa Berganza constituirá un recorrido por la obra de compositores españoles del siglo XX que escribieron para el repertorio de la canción española, que Berganza tanto amó y llevó al máximo nivel de belleza y excelencia. Podrán escucharse piezas de Joaquín Rodrigo, Antón García Abril, Halffter, Federico Mompou, Jesús Guridi, Manuel de Falla, Eduard Toldrá, Joaquín Turina, Enrique Granados o Federico García Lorca. En el homenaje participarán Raquel Lojendio (soprano), Carlos Mena (contratenor), Alicia Amo (soprano), Cristina Faus (mezzosoprano), Jone Martínez (soprano) y Auxiliadora Toledano (soprano), con los pianistas Javier Carmena y Julio Alexis Muñoz.

El segundo de los conciertos del FIVE llega el domingo, con María José Llergo, una de las revelaciones más recientes del cante flamenco. La artista cordobesa presenta en el Real Coliseo de Carlos III (20.30) Sanación, que da nombre a su primer disco. En él, la cantaora refleja un proceso de curación emocional personal y homenajea a sus orígenes. “Tema por tema -explica la artista- voy abordando cuestiones que me preocupan o que me han hecho daño, intentando canalizarlas en forma de belleza, para que el dolor no me destruya ni me haga peor persona. Estoy al principio de una carrera que querría que fuese larga, y necesitaba sanarme antes de entregarme. Como cuando amas a alguien: te tienes que querer a ti primero”.

También para niños

María José Llergo (Pozoblanco, 1994) lanzó en 2020 su primer disco, compuesto por siete temas en los que su voz en primer plano flota sobre un flamenco mántrico y de electrónica atmosférica, que había ido filtrando desde 2018 en canciones de adelanto del disco como Niña de las dunas, junto al guitarrista Marc López, Me miras pero no me ves (2019) y El péndulo (2019). El Festival no olvida, como en su primera edición, al público familiar. A él van dirigido especialmente dos de los espectáculos de esta segunda edición: MUTE, una obra de circo que representará la compañía vasca Orain-Bi; EDEN, a cargo del grupo vasco ARRIERA; y el estreno absoluto de DESproVISTO, de la compañía de circo contemporáneo de Murcia UpArte. La plaza del Ayuntamiento de El Escorial acoge el domingo 7 de agosto, a las 21.00 horas, MUTE, que llega a la localidad madrileña con la aureola del Premio al mejor espectáculo de Euskadi, de la Feria de Artistas Callejeros de Leioa 2022, y es el primer gran montaje de Orain-Bi.

MUTE alude a la tercera persona del singular del imperativo del verbo mutar, que significa cambiar el aspecto, la naturaleza, el estado… de una persona, un animal o una cosa. Sobre esta idea de cambio, Orain-Bi construye una obra definida por el jurado que la premió como “amable y cuidada, que atrapa al público por su limpieza en las emociones, la sencillez y su cuidada elaboración en el desarrollo de la historia”. Dirigido a todos los públicos, este espectáculo depara momentos poéticos, divertidos y sorprendentes, concebidos por Sara Álvarez y Rodrigo Lacasa, fundadores en 2019 de Orain-Bi.