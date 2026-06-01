"Estoy temblando": La reacción de Terelu Campos ante el inminente reencuentro con Alejandro Rubio y Pipi Estrada

La Feria del Libro de Madrid, que se celebra como cada temporada en el emblemático Parque del Retiro desde el veintinueve de mayo hasta el catorce de junio, ha servido de escenario para uno de los encuentros más comentados de la crónica social. Alejandra Rubio, de veintiséis años, ha debutado oficialmente como autora tras la publicación hace un par de semanas de su primera obra literaria.

Bajo el sello editorial de Planeta, la joven se ha sometido al escrutinio del público durante dos intensas jornadas de firmas. El evento no solo ha destacado por el éxito de convocatoria, sino por la notable demostración de unidad familiar que ha rodeado a la creadora de la novela, disipando cualquier rumor de distanciamiento entre los miembros del clan.

Terelu Campos y un domingo de reencuentros cordiales en el Parque del Retiro

Terelu Campos y un domingo de reencuentros cordiales en el Parque del Retiro | Fuente: Antena 3

Si bien la jornada inaugural estuvo marcada por algunas faltas de asistencia comprensibles, el domingo treinta y uno se convirtió en el día grande para la familia. Terelu Campos se presentó en el recinto ferial dispuesta a respaldar el trabajo de la joven escritora.

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La presentadora se abrió paso con determinación entre los numerosos seguidores que aguardaban su turno en la caseta, protagonizando un gesto que no pasó desapercibido para los presentes. Lejos de pedir un trato de favor, la comunicadora pagó de su propio bolsillo un ejemplar de la novela, esperando pacientemente mientras la autora le redactaba una extensa y emotiva dedicatoria en las primeras páginas.

La visita de Terelu Campos propició además una estampa de total cordialidad con su círculo más cercano. Allí mismo coincidió con Alejandro Rubio, su expareja y padre de la protagonista del día. Ambos demostraron mantener una relación excelente, saludándose de una forma muy cariñosa ante las miradas de los curiosos.

Oye pues están bien las ventas del libro de Alejandra Rubio. XD pic.twitter.com/WDbVSFRVBk — Borja Terán (@borjateran) May 31, 2026

Esta misma actitud conciliadora la extendió hacia su familia política, compartiendo saludos afables tanto con Carlo Costanzia como con el padre de este, el italiano Carlo Costanzia di Castiglione, consolidando una imagen pública de armonía absoluta en una mañana dominada por el sol y las altas temperaturas en la capital española.

El firme respaldo de Terelu Campos ante el escrutinio mediático

El firme respaldo de Terelu Campos ante el escrutinio mediático | Fuente: Telecinco

La exposición constante a la que está sometida la autora novel genera opiniones divididas, pero su círculo íntimo no duda en blindarla. Terelu Campos ha vuelto a demostrar públicamente el apoyo incondicional que mantiene hacia la muchacha en esta etapa de intensa actividad profesional. Recientemente, la colaboradora de televisión fue vista llegando al domicilio de la escritora acompañada por su chófer, cargando varias bolsas de la compra. Este gesto cotidiano reafirma la cercanía entre madre e hija justo cuando el foco mediático analiza cada uno de sus movimientos tras el lanzamiento del libro.

Pipi Estrada altera la Feria del Libro al presentarse ante Alejandra Rubio con el libro de Mar Flores. La escritora responde firmando "rectificar es de sabios", pero Terelu Campos estalla y le ignora con un desprecio absoluto en directo. 📚💥🤫#vibrasencorte pic.twitter.com/S89heCnKeU — Vibras en Corte (@VibrasenCorte) May 31, 2026

Aprovechando la atención de los medios, Terelu Campos quiso defender el trabajo creativo de su familiar frente a los comentarios surgidos en los últimos días. En declaraciones a Europa Press, zanjó: "A mí me ha gustado muchísimo y de verdad".

La presentadora también tuvo un momento para recordar a la matriarca del clan, asegurando que su madre, la inolvidable María Teresa Campos, estaría sumamente feliz con este logro. "Sí, mi madre sí. Mucho", respondió al ser cuestionada sobre el orgullo que sentiría la veterana periodista por su nieta. Además, actualizó el estado de salud de la protagonista, quien se encuentra embarazada de su segundo hijo, indicando que se encuentra: "Muy bien, gracias a Dios".

Los nervios previos al estreno y el calor de los amigos en las casetas

Los nervios previos al estreno y el calor de los amigos en las casetas | Fuente: Telecinco

El camino hasta llegar a sentarse en la caseta de firmas ha estado repleto de emociones encontradas para la autora de veintiséis años. Antes de enfrentarse al público, la propia creadora compartió con la prensa sus sensaciones sobre este gran reto profesional que supone la Feria del Libro. "Estoy temblando. He ido toda mi vida con mi madre, así que estar este año allí es increíble", confesó sobre la responsabilidad de ocupar ese lugar.

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El debut literario es un paso fundamental en su carrera, algo que dejó muy claro al expresar: "Me hace muchísima ilusión. Si alguien viene con mi libro para que se lo firme voy a estar encantadísima. Ahora mismo este proyecto es todo en mi vida y estoy súper orgullosa. También tengo mis miedos de pensar 'a ver si no viene nadie', pero supongo que son cosas normales".

Alejandra Rubio celebra la acogida de su libro y dice que está "en una nube": "A mí me encanta conocer a la gente y hablar con ellos. Es un lujo" https://t.co/6tKTnewght pic.twitter.com/m29PFoucJn — Europa Press (@europapress) May 30, 2026

El primer contacto con los lectores se produjo durante la jornada del viernes, un día en el que la joven no paró de estampar su firma en los ejemplares, sin borrar la sonrisa de su rostro en ningún instante. En esa primera cita, aunque se notó la ausencia de Terelu Campos por sus obligaciones profesionales en el formato televisivo 'De Viernes', y tampoco asistió su suegra, Mar Flores, el calor humano no faltó.

Rostros conocidos y amigos cercanos como Aless Gibaja o Paty Sánchez se acercaron para mostrarle todo su afecto. "Quiero que la gente lo pase genial y que se evada de su vida leyendo novela romántica", detalló la joven en una breve pausa para atender a la prensa, sintiéndose en una auténtica nube por la inmejorable acogida.

La inspiración detrás de la trama y las aclaraciones sobre los personajes

El argumento de 'Si decido arriesgarme' ha despertado un enorme interés mediático debido a sus posibles paralelismos con la realidad. La obra de corte romántico narra los dilemas de una muchacha que debe decidir entre salvar su relación de toda la vida con su novio o dejarse llevar por los encantos del hermano de este. La sinopsis describe a este último personaje como un hombre recién salido de prisión, guapo, tatuado y con una mirada que desarma.

Estas características hicieron que muchos dieran por hecho que la figura estaba basada íntegramente en su pareja actual, un rumor que la escritora quiso atajar rápidamente durante una entrevista previa concedida al diario ABC.

Para evitar malentendidos, la joven aclaró las fronteras entre su vida personal y el texto redactado. "No me he inspirado en Carlo porque es ficción. Es verdad que hay temas emocionales universales, como la reinserción, las segundas oportunidades o los prejuicios, que sí quería plasmar y que, evidentemente, Carlo ha vivido".

Pese a la desconexión directa de los personajes, el apoyo de su compañero sentimental es fundamental en su día a día. Al ser preguntada por la opinión de este sobre el texto, relató con naturalidad: "¿Qué me va a decir? Él siempre me apoya como el que más. También es crítico, lo somos mutuamente. Todo lo que nos tenemos que decir, nos lo decimos y eso es lo que suma, por supuesto, sí".

El orgullo indiscutible del entorno familiar y las respuestas a las ausencias

El orgullo indiscutible del entorno familiar y las respuestas a las ausencias | Fuente: Europa Press

La figura de su pareja ha sido un pilar constante a lo largo de todo el fin de semana literario. El actor y cantante no se ha separado de ella, compartiendo la alegría de este momento mientras esperan la llegada de su segundo hijo en común, una niña que nacerá el próximo mes de diciembre y que se unirá a su hermano mayor, Carlo Jr.

Ante los micrófonos de los reporteros congregados en el evento, el joven quiso zanjar las especulaciones sobre las personas que faltaron a la cita del viernes, recordando que su progenitor sí acudió. "Ha venido mi padre. El domingo hay otra firma, vendrá más gente que hoy no ha podido venir porque los viernes hay gente que, por tema de curro, no puede venir. Han venido muchos amigos de ella. Todo el mundo ha sido invitado y vendrá cuando pueda y cuando quiera", justificó.

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El respaldo hacia el trabajo de la escritora es total, especialmente tras semanas de juicios de valor externos. El joven reconoció las dificultades que han atravesado, pero destacó la fortaleza de la autora para seguir adelante con su verdadera vocación. "Ha pasado momentos malos porque las críticas pesan, pero, como siempre digo yo, tiempo al tiempo y si ella, como le dije en un principio, antes de conocerla, realmente esta es su pasión es lo que vale y saldrá la verdad, que es una escritora magnífica dentro de lo que ella escribe".

Para finalizar, quiso dejar constancia del excelente recibimiento por parte del público y de la admiración que siente hacia la madre de sus hijos. "Estamos muy contentos de cómo la están recibiendo. La gente está entendiendo esta faceta que es realmente su faceta y de la que estoy muy orgulloso. Estoy aquí para apoyarla como siempre", concluyó ante los medios.