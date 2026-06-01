"Mi mente me envía mensajes de peligro": El tormento del exfutbolista de la Real Sociedad que revela su peor pesadilla

Con apenas diecinueve años, el ahora exfutbolista de la Real Sociedad pisó el césped en un escenario imponente ante miles de espectadores. Su debut oficial se produjo en un partido de altísima tensión contra el Atlético de Madrid, un encuentro que marcó el inicio de su laberinto particular y que culminó aquel primer día con una expulsión. Pasar de ser una promesa completamente anónima a compartir el vestuario con sus grandes ídolos supuso un impacto frontal para su mente.

El exfutbolista de la Real Sociedad apuntaba buenas maneras y había conseguido importantes logros en las distintas categorías inferiores antes de dar el salto definitivo a la Primera División. Sin embargo, nadie en las gradas ni en el cuerpo técnico del banquillo podía imaginar la severa tormenta que se estaba gestando en el interior de su cabeza. La fama repentina y el paso al foco mediático actuaron como un detonador rápido y demoledor para su salud mental.

Zuhaitz Gurrutxaga, exfutbolista, presentador y escritor ha escrito un libro donde narra su trastorno por T.O.C. (Trastorno Obsesivo Compulsivo) y nos lo cuenta esta noche (21.15h) en #CuartoMilenio pic.twitter.com/92iLqVRB8u — Cuarto Milenio (@CuartoMileniotv) May 31, 2026

A simple vista, el joven disfrutaba del sueño que miles de chicos anhelan vivir cada fin de semana. No obstante, el exfutbolista de la Real Sociedad no contaba con las herramientas psicológicas necesarias para gestionar el cambio radical que sufrió su rutina cotidiana. La presión constante lo arrastró hacia un pozo del que tardaría años en salir, desarrollando una condición clínica que frenó por completo su progresión en los terrenos de juego.

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Una infancia del exfutbolista de la Real Sociedad marcada por el cristal de la incubadora del hospital

Una infancia del exfutbolista de la Real Sociedad marcada por el cristal de la incubadora del hospital | Fuente: Cuatro

El origen de sus inseguridades y carencias afectivas de Zuhaitz Gurrutxaga podría estar estrechamente ligado a un episodio médico extremo que vivió nada más nacer. Llegó al mundo con un pronóstico clínico muy delicado que obligó a los cirujanos a intervenir de absoluta urgencia.

Él mismo relató este dramático comienzo vital de forma muy sincera y directa ante las cámaras. "Nazco con un problema en el corazón y a los veinte días me tienen que operar a vida o muerte. Me bautizaron en el hospital, ante de operarme, por si moría sin estar bautizado, porque si no te vas al limbo para toda la eternidad. Por suerte, sobreviví, era una operación difícil hace cuarenta y cinco años".

Iker Jiménez repasa en #CuartoMilenio la historia del exfutbolista Zuhaitz Gurrutxaga



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Durante aquel primer y crítico mes de vida, sus padres sufrieron la tremenda angustia de no poder abrazar a su recién nacido. Las estrictas medidas sanitarias de aquella época obligaban a mantener al bebé totalmente aislado, de modo que su familia únicamente podía observarlo a través del frío cristal de la unidad médica.

Al analizar su trayectoria vital con el paso del tiempo, el propio afectado reflexiona sobre las duras consecuencias emocionales de aquel distanciamiento forzoso durante sus primeras semanas. "Me pregunto si no he estado el resto de mi vida buscando el cariño que me faltó ese primer mes". Una carencia afectiva que intentó suplir, de forma totalmente inconsciente, mediante la búsqueda de la aceptación del público en los estadios.

La brutal carga de la fama para el exfutbolista de la Real Sociedad

La brutal carga de la fama para el exfutbolista de la Real Sociedad | Fuente: Cuatro

La obligación de rendir al máximo nivel cada fin de semana se transformó en una losa verdaderamente insoportable. Este exfutbolista de la Real Sociedad lamenta profundamente que ninguna persona de su entorno deportivo le preparara con antelación para afrontar la inmensa exposición pública que conlleva pertenecer a la élite.

La angustia se apoderaba de su cuerpo horas antes de escuchar cada pitido inicial del árbitro. Sentía el peso de toda una afición descansando sobre sus hombros y temía convertirse en el causante directo del malestar de la gente. "Era consciente de que, si salía al campo y fallaba y perdíamos, media provincia, miles de personas se iban a ir enfadadas o tristes el día siguiente a trabajar por mi culpa. Era consciente de toda esa carga. Estaba cumpliendo mi sueño, pero yo no quería jugar. Me escondía detrás del rival para que no me pasaran".

@navedelmisterio recibe al exfutbolista @ZGurrutxaga que tras escribir su libro "Subcampeón" en donde entre sus lineas,palabra a palabra enconotró un refugio donde sincerarse para hablarnos del #TOC y el miedo a la ansiedad que provocan su involuntaria obsesion #CuartoMilenio pic.twitter.com/PsOtnMxgHm — franc xavier sanchez (@francxaviersanc) May 31, 2026

Para evitar saltar al terreno de juego y enfrentarse a ese pánico desmesurado, el exfutbolista de la Real Sociedad llegó a planear medidas desesperadas. Fingir lesiones físicas se convirtió en una de sus escasas tácticas de escape para eludir la brutal presión de los partidos oficiales.

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Las duras consecuencias del trastorno en el exfutbolista de la Real Sociedad

Las duras consecuencias del trastorno en el exfutbolista de la Real Sociedad | Fuente: Cuatro

Sus problemas de ansiedad continuados desembocaron en un trastorno obsesivo-compulsivo calificado por los especialistas como muy severo. Durante su sincera intervención televisiva ante el periodista Iker Jiménez en el formato Cuarto Milenio, el deportista detalló con total precisión cómo funcionaba su mente durante aquellos años de sufrimiento en silencio.

"Mi mente me envía mensajes de peligro sin filtrar. Eso crea ansiedad. La ansiedad en sí no es mala, tu cuerpo se prepara para luchar. Cuando pasa el peligro, la ansiedad baja por sí sola. ¿Qué me pasa a mí o a alguien con T.O.C.? Que el cerebro me envía mensajes de peligro sin filtrar".

Las rutinas habituales de entrenamiento se volvieron un auténtico suplicio que debía superar cada mañana. El exfutbolista de la Real Sociedad entrenaba sistemáticamente vestido con manga larga, sin importarle las altas temperaturas, motivado por el pánico a rozar directamente el césped con su piel. Sumado a esto, evitaba cualquier tipo de choque físico con los contrincantes por un miedo totalmente irracional a contagiarse a través del sudor ajeno.

"El problema es que esta bola de nieve se hace cada vez más grande. La ansiedad sube más y necesitas compulsionar más. Si este mensaje me llega uno al día, es una manía, no pasa nada, el problema es que te vengan trescientos o cuatrocientos mensajes al día. Tu vida se convierte en un infierno inconfesable y vergonzoso".

El dramático colapso durante la gran celebración deportiva

El punto de inflexión definitivo ocurrió durante una jornada que debía representar pura alegría para la entidad deportiva. El día que el conjunto logró coronarse como subcampeón de liga, el exfutbolista de la Real Sociedad protagonizó un durísimo episodio que ilustra a la perfección la gravedad de su condición. Mientras toda la plantilla festejaba el histórico triunfo, él libraba una cruda batalla interna.

Cuando todos sus compañeros subieron a una gran tarima instalada para celebrar el éxito con sus seguidores, él se quedó bloqueado. Permanecía allí arriba, completamente solo y aterrado, pensando únicamente en cómo lograr regresar a la seguridad del vestuario sin llegar a rozar a la enorme multitud que le rodeaba. El temor a contraer enfermedades lo paralizó, impidiéndole siquiera bajar de la estructura.

La situación se volvió tan insostenible para él que terminó llorando de forma desconsolada en una esquina apartada del recinto. Tras este severo colapso público, donde acabó lavándose de forma compulsiva víctima de sus propios temores, su madre decidió intervenir. Ella fue la figura clave que le recomendó de forma tajante buscar ayuda profesional urgente y acudir a la consulta de un psicólogo.

La huida del campo y el refugio para el exfutbolista de la Real Sociedad

La huida del campo y el refugio para el exfutbolista de la Real Sociedad | Fuente: Cuatro

Alejarse definitivamente del asfixiante entorno deportivo fue una decisión tan compleja como estrictamente necesaria para su salud. Sin embargo, al abandonar los grandes estadios, el exfutbolista de la Real Sociedad experimentó un profundo y amargo sentimiento de fracaso a nivel personal. Sentía en su interior que no había estado a la altura de las expectativas que miles de apasionados seguidores habían depositado en su figura.

Para lograr canalizar todo ese dolor acumulado durante años y encontrar la redención, halló una vía de escape sorprendente para el público. Decidió subirse a los escenarios de los teatros para ejercer la profesión de monologuista, empleando el humor directo como una potente herramienta terapéutica. Esta novedosa faceta laboral le permitió afrontar de cara sus miedos desde una perspectiva mucho más sana.

"Si algo pudo conmigo, fue la presión, el foco. Cuando salgo del fútbol, siento que he fracasado, por eso empiezo con los monólogos. Me subo al escenario por esa falta de cariño, para mirar a los ojos a esas personas que siento que he decepcionado". A través de estas declaraciones, el exfutbolista de la Real Sociedad cerró un ciclo vital repleto de obstáculos.