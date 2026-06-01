Morgan Wallen vuelca un piano de cola en pleno concierto: las redes lo destrozan

Morgan Wallen ha tenido un ataque de rabia en pleno concierto y ha volcado un piano de cola delante de miles de personas. El vídeo, que ya corre como la pólvora en TikTok, es el centro de todas las conversaciones este fin de semana.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un cantante de country con un historial polémico, un piano de cola destrozado y las redes bramando. No es un drama de ruptura amorosa, pero el gesto es tan absurdo y el personaje tan conocido que el salseo está más que garantizado.

Qué ha pasado exactamente en Denver

El pasado viernes, Morgan Wallen actuaba en Denver dentro de su gira 'Still the Problem Tour' cuando, al interpretar su éxito de 2021 'Sand in my Boots', empezó a notar problemas con el sonido. Según testigos, el cantante se acercó al piano de cola que tenía en el escenario y, visiblemente frustrado, lo tiró al suelo de un empujón. Terminó la canción a capella ante una multitud que, lejos de abuchearle, le vitoreó.

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Morgan Wallen flips piano over technical difficulties during his show. pic.twitter.com/B4jBJWz40F — Buzzing Pop (@BuzzingPop) May 31, 2026

El momento quedó grabado en múltiples vídeos de TikTok, y la escena no necesita traducción: un músico de 33 años que decide cargarse un instrumento en lugar de gestionar un fallo técnico.

Las imágenes no mienten, y el clip ya suma millones de visualizaciones. La mayoría de las críticas señala que es un comportamiento inmaduro y fuera de lugar, sobre todo viniendo de alguien que no es precisamente un recién llegado a la polémica.

Por qué las redes lo están machacando

Las reacciones no se han hecho esperar. En Reddit, un usuario ironizó: «Vaya respuesta madura, emocionalmente estable y completamente racional». Otro fue más duro: «33 años pero se comporta como un niño pequeño. Vergonzoso».

Y es que no es la primera vez que Wallen se enfrenta a un aluvión de críticas. Su historial incluye el uso de la palabra N, violar protocolos COVID o varios incidentes legales, entre ellos una detención por lanzar una silla desde la azotea de un bar.

El propio Wallen abordó sus escándalos en la canción 'Superman' (2025), donde cantaba que no siempre sabe «diferenciar el bien del mal», pero que lo intenta. La letra, vista hoy, suena más a confesión que a disculpa.

La rabia en directo puede ser el espectáculo que algunos fans buscan, pero la imagen que deja es la de un artista fuera de control.

La enésima polémica que persigue a Morgan Wallen

Si algo demuestra este nuevo desplante es que Wallen sigue siendo un imán para los titulares por lo malo. La industria discográfica le premia con giras y discos de platino, pero cada gira parece traer su propio desastre. El incidente del piano no es un hecho aislado, sino un eslabón más de una cadena de malas decisiones que la opinión pública ya no pasa por alto.

Comparémoslo con otros casos: en el mundo del country, artistas como Garth Brooks o Chris Stapleton han mantenido una imagen impecable. Wallen, en cambio, parece empeñado en ser el chico malo que, a sus 33 años, ya no puede escudarse en la juventud. La pregunta que queda es si su base de fans —que le sigue fiel— celebrará también este arrebato, o si la cúpula de la industria le retirará algún día el beneplácito.

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De momento, el cantante no ha hecho ningún comentario público sobre lo ocurrido. Su web oficial sigue promocionando la gira sin mencionar el incidente. Tampoco ha aparecido en sus redes un comunicado de disculpa. Quizá no lo haga nunca.

El chisme en 3 claves (TL;DR)