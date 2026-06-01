Tu pólipo ya no está, pero el cáncer de colon sigue acechando: el microbioma es la clave

Reconócelo, cuando te quitan un pólipo del colon respiras aliviado y crees que el cáncer se ha quedado sin billete. Yo también lo pensaba. Pero un equipo de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard (Estados Unidos) acaba de demostrar que el riesgo sigue ahí, escondido en la microbiota intestinal, incluso diez años después de la operación.

Una década después, tu microbiota aún guarda el secreto

El estudio, publicado en la revista 'Cell Host & Microbe', ha analizado muestras de heces de más de 700 mujeres del Nurses' Health Study II y ha descubierto que quienes habían tenido un adenoma (ese tipo concreto de pólipo precanceroso) mantenían una comunidad de microbios parecida a la de pacientes con cáncer colorrectal, mucho después de haberse sometido a la extirpación. Para que te hagas una idea, las muestras se tomaron una media de 12 años después de la polipectomía. Y las diferencias en los metabolitos —esas sustancias que fabrican las bacterias— eran tan marcadas como si el intestino no hubiera olvidado su pasado peligroso.

Mingyang Song, autor principal del estudio, lo resume así: 'La extirpación de un adenoma no restablece el intestino a un estado de bajo riesgo'. O sea, que el bisturí quita el bulto pero no resetea el ecosistema que ayudó a crearlo. La microbiota sigue mostrando una firma microbiana típica del cáncer de colon, con menos bacterias protectoras y un exceso de ciertos metabolitos que favorecen la inflamación.

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Dieta y ejercicio: el interruptor que puede apagar el riesgo

Aquí viene lo bueno. El estudio de Harvard también comprobó que la dieta y el ejercicio físico estaban directamente relacionados con la abundancia de esos microbios peligrosos. Las mujeres con antecedentes de adenoma que llevaban una alimentación menos saludable y hacían menos deporte tenían más microorganismos asociados al cáncer colorrectal. Sin embargo, quienes comían más fibra, fruta, verdura y legumbres y se movían a diario mostraban una microbiota más parecida a la de las personas sanas.

Los autores apuntan a que una dieta rica en fibra y polifenoles podría ayudar a recolonizar el intestino con bichos buenos y reducir esos metabolitos inflamatorios. No es magia: los propios científicos advierten que el estudio muestra una asociación, no una relación causal directa. Pero la hipótesis es sólida: tus hábitos cotidianos leen el menú a tus bacterias, y ellas deciden si protegerte o ponerte en peligro.

El bisturí elimina el pólipo, pero no resetea el intestino. La clave está en lo que comes después.

No es el fin del mundo, pero sí una razón para comerse las verduras

Ana Nogal, primera autora del trabajo, insiste en que 'la dieta y el estilo de vida estaban estrechamente relacionados con estos microbios, lo que plantea la posibilidad de que estos hábitos puedan influir en el entorno intestinal de las personas con mayor riesgo'. Vamos, que no estás condenado; tienes margen de maniobra. Si alguna vez te han extirpado un pólipo, no hace falta vivir con el miedo en el cuerpo, pero sí es una invitación a cuidar lo que metes en la cesta de la compra y a mover el esqueleto más a menudo. Tu microbiota te lo agradecerá.

En la redacción nos hemos quedado con la idea de que el intestino tiene memoria. Tras la cirugía, el ambiente sigue siendo propicio para la enfermedad, pero podemos modificarlo con lo que elegimos cada día. Es un chute de responsabilidad, pero también de esperanza.

🧠 Para soltarlo en la cena

Tras un pólipo, tu microbiota sigue en alerta; la dieta manda.