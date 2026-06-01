Jay-Z vuelve al escenario y se lanza contra Kanye, Drake y Nicki Minaj en un freestyle viral

Si pensabas que el mundo del rap se había convertido en un geriátrico de lujo, Jay-Z acaba de demostrar que no hay colmillo más afilado que el suyo. Tras cinco años sin pisar un escenario, el neoyorquino reapareció el pasado sábado en el Roots Picnic de Filadelfia, y lo hizo con la frialdad del que sabe que es el jefe. Más de 30 canciones en 90 minutos, The Roots como banda base y un a capella de cuatro minutos que ya es historia viva del beef. Porque sí, Jay-Z tiró de agenda y ajustó cuentas con quienes llevaban tiempo bailándole el agua: Kanye West, Drake y Nicki Minaj.

El regreso que nadie se esperaba (y la excusa perfecta para ajustar cuentas)

El cartel del festival ya era un imán: Jazmine Sullivan, Meek Mill, Bilal... pero el cabeza de serie era él. Jay-Z arrancó con 'Hovi Baby' y, sin previo aviso, engarzó un freestyle a capela que pilló a todos con el pie cambiado. No había pista, no había coro, solo un micrófono y un hombre con ganas de recordar que los tronos del rap se heredan, no se alquilan.

La noche fue un repaso quirúrgico por su catálogo —incluidos varios temas de 'Watch the Throne', su disco conjunto con el propio Kanye—, pero cuando el beat se apagó, empezó el juicio sumarísimo. Y lo que escupió el micrófono no dejó títere con cabeza.

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Cuatro minutos de fuego: de Drake a Nicki, pasando por Kanye

La frase dirigida a Drake cayó como un jarro de agua fría: "Them crackers got your publishing checks, go talk tough to them, don’t talk success to me" —algo así como "los blanquitos tienen tus derechos editoriales, ve a pelear con ellos, no me hables a mí de éxito". Jay-Z puso el dedo en la llaga del eterno debate sobre la propiedad intelectual y la obsesión del canadiense por las cifras de streaming. A Nicki Minaj la despachó con un juego de palabras que la empareja con su marido Kenneth Petty, rebautizado como "Ken" —porque Nicki siempre fue la Barbie del rap, y un Ken con antecedentes no es precisamente un muñeco de colección.

Pero la daga más afilada fue para Kanye West, que el año pasado se despachó con comentarios muy personales sobre Beyoncé y los hijos de la pareja. Jay-Z respondió con la contundencia de un padre herido y un rapero que no ha olvidado: "¿Has oído hablar de los niños prodigio? Mis hijos son algunos de ellos, ¿es que no tenéis ninguna vergüenza?". Sin levantar la voz, sin aspavientos, clavó la estocada y dejó al público con la boca abierta.

Lo de Jay-Z en el Roots Picnic no fue un concierto, fue una clase magistral sobre cómo gestionar el odio con estilo: ni un grito, ni una amenaza, solo barras quirúrgicas que saben a sentencia.

Beef vintage: por qué Jay-Z sigue siendo el padrón del rap

El beef en el hip-hop no es nuevo, pero ver a un cincuentón cascar a tres pesos pesados sin despeinarse tiene un regusto generacional. Jay-Z no necesita vender humo: su legado es tan mastodóntico que cada pulla lanzada desde el escenario tiene el peso de quien no se juega nada. Y sin embargo, eligió hacerlo sin base, sin truco, en un pase de freestyle donde la mayoría de los raperos actuales se habría venido abajo. La forma es el fondo: sin micrófono en la oreja, con las manos en los bolsillos del alma.

Incluso con el historial de desencuentros, el setlist incluyó canciones de 'Watch the Throne', recordando que el arte conjunto sobrevive a las trincheras. Eso sí, el mensaje fue claro: él sigue siendo el estándar, y los demás apenas están de paso. A este paso, la próxima gala de los Grammy va a necesitar un detector de metales.

El resumen para vagos (TL;DR)