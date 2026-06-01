Call of Duty Modern Warfare 4: Infinity Ward promete skins realistas, pero los fans dudan

Infinity Ward ha vuelto a sacar la promesa antorcha: Modern Warfare 4 será un refugio de skins realistas y tácticas. El community manager de Call of Duty ha jurado que no veremos a un pollo gigante armado con un lanzacohetes en Verdansk. Pero a la comunidad le suena a disco rayado.

La respuesta que incendió el hype (y el escepticismo)

Todo empezó con una imagen generada por IA que un usuario colgó en X. A la izquierda, operadores con placas balísticas y cascos con visión nocturna. A la derecha, un desfile de soldados con armadura de Nerf y colores que harían vomitar a un marine. La publicación alcanzó 23 mil likes y la cuenta oficial de Call of Duty no tardó en mojarse: «Lo hemos pillado. Sin tonterías. Nada de skins payasas para el lanzamiento y las temporadas posteriores», rezaba el tuit del 31 de mayo.

La declaración suena firme, y viene acompañada de una promesa parecida que ya habían hecho unos días antes. El problema es que Activision dijo exactamente lo mismo con Black Ops 7, y tres meses después estábamos comprando skins premium de la serie de Fallout. La Fortnitificación de todo lleva años quemándonos: desde 2023 los fans más vocales de CoD llevan pidiendo que se dejen de tonterías, y uno se pregunta si eso ha ido acompañado de una caída en las ventas de cosméticos.

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Una mochila llena de skins meme y promesas rotas

La mayoría de los jugadores está escéptica, y con razón. Cada año la misma canción. Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer... todos juran fidelidad al realismo militar hasta que el departamento de márketing se frota las manos y suelta al Hombre Pollo o a un operador con pintura de camuflaje rosa chicle. La comunidad ya no pide disculpas, pide que dejen de mentir.

Lo que hoy es un juramento de seriedad, mañana puede ser un pack de skins de Pollo Espacial a 20 pavos.

Y la presión no es solo estética. Call of Duty arrastra una secuencia de lanzamientos que han pinchado en crítica, y aunque siguen vendiendo lo suficiente para que cualquier otro estudio haga fiestas, la moral de los fans está por los suelos. Para colmo, el boicot del movimiento BDS contra Microsoft por sus contratos con el ejército israelí añade un ruido de fondo que no ayuda a mover cajas de Game Pass.

Por qué esta vez podría ser distinto (o no)

Lo curioso es que nunca habían sido tan insistentes. Han repetido el mensaje varias veces en pocos días, y eso huele a que hay desarrolladores de Infinity Ward apretando los dientes para que la promesa se cumpla. Si Activision se echa atrás ahora, el golpe reputacional sería más bestia que un rayo láser en la cara.

Ver para creer. La comunidad está en modo «ya te pillaré», y cada skin payasa que aparezca será un meme instantáneo. Modern Warfare 4 tiene la oportunidad de reconciliarse con los fans más duros, pero el historial no invita a soltar la cartera antes de tiempo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5.5/10. La promesa es bonita, pero CoD nos ha mentido tantas veces que ya solo creemos en el parpadeo constante del lag. Si lo cumplen, será un milagro; si no, otro martes en el calendario de decepciones.

El resumen para vagos (TL;DR)