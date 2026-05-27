El BCE subirá tipos en junio: así afecta a tu hipoteca variable

Si tienes una hipoteca variable y la próxima revisión te pilla en junio, vas a pagar más. El BCE ha confirmado que subirá los tipos de interés el 11 de junio, y el Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) ya está descontando ese movimiento. Vamos a ver cuánto te va a costar exactamente.

Qué está pasando con los tipos de interés (y por qué te afecta)

Isabel Schnabel, una de las voces con más peso en el comité ejecutivo del BCE, ha dejado claro en una entrevista con Reuters que "será necesario subir los tipos en junio". La razón: la inflación se está extendiendo más allá de la energía y se prevé que ronde el 4% a finales de año. El objetivo del banco central es mantenerla en el 2%, así que la única forma de enfriarla es encarecer el precio del dinero.

Traducido: el BCE quiere que los bancos presten más caro para que consumidores y empresas gasten menos, y así baje la presión sobre los precios. La reunión clave es el 11 de junio, y los analistas dan por hecha una subida de 25 puntos básicos que dejará el tipo de interés de referencia en el 2,25%.

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Cuánto vas a pagar de más si tu hipoteca es variable

El Euríbor ya ha cogido carrerilla. Va a cerrar mayo por encima del 2,8%, algo que no veíamos desde septiembre de 2024. Y eso es justo el índice que suele usar tu banco para calcular la cuota de la hipoteca.

Pongamos números: con una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años y un diferencial del 1%, si el Euríbor de mayo se queda en el 2,8%, tu cuota mensual se iría a unos 776 euros. Eso son unos 60 euros más al mes que hace justo un año (cuando el Euríbor andaba por el 2%). Cada décima que sube el Euríbor se traduce en entre 8 y 10 euros más al mes para una hipoteca tipo.

Si tu revisión es semestral o anual y te toca en los próximos meses, el golpe ya está asegurado. La letra pequeña: el banco aplica el Euríbor del mes anterior a la revisión, así que si tu revisión es en julio ya se notará el dato de mayo.

La subida de tipos no es una cifra abstracta: cada décima del Euríbor se traduce en euros que salen de tu bolsillo todos los meses.

¿Y ahora qué? Lo que puedes hacer en junio

El BCE no va a frenar aquí si la inflación sigue alta. El IPC (Índice de Precios al Consumo, lo que mide cuánto sube la vida) podría volver a repuntar, y eso significaría nuevas subidas después del verano. Para alguien que estira el sueldo cada mes, cada revisión de hipoteca es un pequeño susto.

Lo que sí puedes hacer es revisar tus condiciones ahora. Si aún tienes margen, quizás interese pasarte a una hipoteca fija antes de que sigan encareciéndose. Los bancos ya están ajustando sus ofertas y la ventana se va cerrando. También conviene echarle un ojo al código de buenas prácticas bancarias, que permite (en algunos casos) renegociar las condiciones si la cosa se pone muy cuesta arriba.

De momento, lo mejor es hacer números y no esperar a que el Euríbor te pille por sorpresa con la siguiente carta del banco.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)