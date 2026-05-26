Samahara Lobatón elige a Paul Michael para dormir juntos en 'La Granja VIP' y desata la guerra con Pamela López

Samahara Lobatón lió la gorda en ‘La Granja VIP’ con una elección que nadie vio venir: dormir con Paul Michael.

La hija de Melissa Klug ganó el lunes por la noche el codiciado puesto de capataz de la semana y, como parte del lote, podía invitar a alguien a su suite privada con cama king size, jacuzzi y nevera a rebosar de tragos y dulces. Hasta ahí, premio de reality. La bomba, la gorda, fue que en vez de llevarse a una amiga o a cualquiera de su equipo, soltó: «Voy a elegir a alguien que quiere cantar el himno nacional, a Paul Michael».

Y Paul Michael, para el que no esté al día del salseo, es la pareja actual de Pamela López.

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La decisión que congeló el plató

Las cámaras enfocaron al instante a Pamela y su careto lo dijo todo: sorpresa, un punto de extrañeza y un ‘esto no me lo esperaba ni de coña’. En la redacción ya lo hemos puesto en bucle tres veces. La conductora Ethel Pozo, incrédula, acertó con el diagnóstico en directo: «Me muero, me quedé atónica, helados quedamos todos».

Samahara justificó la jugada diciendo que Paul siempre había querido ser capataz y no le habían dado la oportunidad en su equipo. Suena a estrategia, pero compartir cama siete noches con la pareja de otra en un reality donde todo arde es ponerle dinamita a la convivencia.

La cara de Pamela López que ya es meme

No hubo declaraciones, no hizo falta. La expresión de Pamela López se convirtió en el meme instantáneo de la noche. TikTok, X e Instagram se llenaron de capturas y teorías: ¿estrategia planteada por la producción, venganza velada o simple afán de protagonismo?

El ritmo de ‘La Granja VIP’ no da tregua. Si hace un par de semanas Samahara ya incendió su relación con Youna por dormir junto a Renato Rossini Jr. —el barbero cortó por lo sano con un comunicado en redes—, ahora vuelve a poner a otra pareja en el ojo del huracán.

Elegir a la pareja de otra para compartir cama, jacuzzi y heladera repleta de alcohol no es estrategia, es dinamita pura.

El historial de Samahara (y lo que viene)

Samahara Lobatón no es nueva en incendiar el patio de la granja. El episodio con Youna dejó claro que sus decisiones dentro del programa tienen consecuencias fuera del establo. Aquel culebrón acabó con un adiós en redes que todavía escuece: «Lastimosamente, ella no lo ve como yo lo veo porque está trabajando, pero sus acciones no me gustan para nada», dijo él.

Ahora, la sombra del drama planea sobre Pamela López y Paul Michael. Hasta el cierre de esta edición, Pamela no ha soltado prenda, pero los seguidores del reality apuestan a que la incomodidad no va a quedarse en un simple gesto televisado. Si el patrón se repite, los próximos capítulos vienen cargados de hostias verbales y audios de WhatsApp filtrados.

Mientras tanto, la suite del capataz ya tiene inquilinos y el resto de participantes mira de reojo. Vamos, lo que se dice una semana tranquila.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)