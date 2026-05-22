Rafael Alonso advierte de las seis señales de burnout que disparan las bajas laborales en España

Las bajas por salud mental no dejan de crecer en España y el psicólogo laboral Rafael Alonso lo resume en una frase que escuece: 'No estás mal en el trabajo porque no puedas más, sino porque normalizas un ritmo insostenible'. El experto en recursos humanos advierte de que detrás de cada baja por ansiedad o depresión hay un patrón repetido: señales de burnout (síndrome de agotamiento crónico por trabajo) que ignoramos hasta que el cuerpo dice basta. Aquí van las seis señales que, según Alonso, deberían disparar todas las alarmas.

Las seis señales de burnout que normalizas sin darte cuenta

El problema no es el esfuerzo puntual, es la acumulación. Alonso identifica seis indicadores que suelen aparecer juntos y que la mayoría de la gente atribuye a 'mala racha' cuando en realidad son el prólogo de una baja. La primera señal es el agotamiento mental que no se va con el descanso del fin de semana: te despiertas el lunes como si el sábado no hubiera existido. La segunda, un cinismo creciente hacia el curro: los compañeros te molestan, las reuniones te parecen teatro y todo te da igual. La tercera es la sensación de ineficacia continua: hagas lo que hagas, sientes que no llegas.

La cuarta señal es la niebla mental: fallos de memoria, dificultad para concentrarte, tomar decisiones que antes eran automáticas. La quinta, los cambios de humor bruscos: de la apatía al enfado en minutos, a veces sin motivo claro. Y la sexta, los dolores físicos sin causa médica aparente: contracturas, migrañas, problemas digestivos. 'El cuerpo somatiza lo que la mente no puede gestionar', explica Alonso. Si marcas tres o más, el semáforo está en rojo.

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Por qué España lidera el ranking europeo de bajas por salud mental

Los datos no son nuevos pero siguen doliendo. Según los últimos registros de la Seguridad Social, las bajas por ansiedad y depresión llevan una década creciendo a doble dígito, con una prevalencia especialmente alta en menores de 35 años. El ritmo de trabajo se ha acelerado, la frontera entre vida laboral y personal se ha desdibujado con el teletrabajo mal gestionado y la cultura del 'siempre disponible' ha calado más hondo de lo que parece. Alonso lo llama 'la dictadura del rendimiento constante'.

El psicólogo insiste en que las empresas todavía miran para otro lado. 'Se gasta más en sustituir a alguien que está de baja que en prevenir el burnout', comenta, y tiene razón: un proceso de selección, formación y adaptación cuesta entre 6 y 9 meses de salario, según estimaciones del sector. Sin embargo, los departamentos de recursos humanos siguen midiendo el bienestar con encuestas de clima que nadie lee. Mientras tanto, la atención primaria recibe cada vez más consultas de trabajadores que no pueden más.

La Organización Mundial de la Salud ya clasificó el burnout en 2019 como un fenómeno laboral —no una enfermedad, pero sí un factor que influye en el estado de salud— en la CIE-11. Que se reconozca oficialmente debería ser un punto de inflexión, pero cinco años después la conversación sigue atascada entre el 'échale ganas' y la baja médica.

Lo que la conversación pública aún no ha resuelto

Hace apenas dos años, el debate sobre la salud mental en el trabajo dio un salto con la aprobación del derecho a la desconexión digital en varios países europeos, España incluida. La idea era buena: apagar el teléfono de empresa fuera del horario laboral. Pero en la práctica, muchas pymes ni lo aplican y los autónomos quedaron fuera de la ecuación. Alonso apunta a la raíz: 'No es solo cuestión de leyes, sino de cultura organizativa'.

Lo que está pasando es que normalizamos la excepción como regla. Una semana de pico de trabajo se convierte en dos meses de arrastrarse. Responder un WhatsApp el domingo se vuelve costumbre. Y así, el burnout deja de ser un riesgo para convertirse en un horizonte fijo. Las seis señales que enumera Alonso funcionan como un detector de humo: si pitan, toca parar, pedir ayuda o replantearse las condiciones. No es debilidad, es supervivencia.

La pregunta incómoda es si este sistema está diseñado para sostener a quien llega a los 40 sin haberse roto por el camino. Mientras la respuesta no llegue desde arriba, la única herramienta real es aprender a leer las señales antes de que las lea un médico en un parte de baja.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)