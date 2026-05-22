Warhammer Skulls 2026: Dawn of War IV, Space Marine 2 y el crossover con Helldivers 2 que no te esperabas

Diez años de Warhammer Skulls y por fin tenemos lo que llevábamos pidiendo desde 2017. Dawn of War IV ya tiene fecha y no es lo único que ha caído esta noche. Total War: Warhammer 40.000, una nueva clase para Darktide y el crossover más bestia con Helldivers 2 completan el festival grimdark que nos ha regalado Games Workshop. El Emperador protege, pero el hype protege más.

Dawn of War IV: 17 de septiembre, el regreso del rey

La noticia que ha reventado el chat de Twitch. Relic ha confirmado tres facciones de inicio: marines espaciales, orkos y una tercera que huele a tiránidos. El tráiler cinemático supera el millón de visualizaciones en menos de doce horas y, por lo que se ha visto, el tono vuelve a ser grimdark sin complejos. Nada de Power Rangers con servoarmadura.

La campaña promete recuperar la escala épica de las dos primeras entregas, con un multijugador 2v2 y modo cooperativo contra la IA desde el día uno. El editor de mapas también vuelve, y eso, en 2026, es casi un acto de rebelión. Las primeras impresiones de los asistentes al evento hablan de una demo jugable muy sólida, aunque con algún que otro bug de pathfinding que Relic asegura estar ya puliendo. Si el 17 de septiembre llega sin retrasos, esto puede ser el strategy del año.

Publicidad

Space Marine 2: la purga se vuelve personal

La actualización Purgation aterriza el 3 de junio y mete el miedo en el cuerpo. Nuevos mapas ambientados en una colmena corrupta, enemigos herejes que aplican mecánicas de corrupción al escuadrón en tiempo real y una revisión del blindaje que castiga al lobo solitario. Ahora, o vas en formación, o acabas convertido en pasta de hereje.

El pase de temporada trae skins de los Puños Carmesí y un rifle bólter pesado que es puro dakka. Saber Interactive ha escuchado el bajón de jugadores de principios de año y la hoja de ruta que se ha presentado esta noche tiene pinta de ser justo lo que la comunidad llevaba meses pidiendo a gritos. Veremos si aguanta el ritmo en los próximos meses, pero de momento, el golpe de timón parece acertado.

El crossover con Helldivers 2 que nadie pidió, pero todos necesitamos

Esto no estaba en en el bingo de nadie. Arrowhead y Games Workshop han cocinado un evento cruzado que pone a los Helldivers a defender Super-Earth de una invasión orka. Llega en julio con una misión especial donde el Waagh! cobra todo el sentido del mundo si te lo explican con una birra en la mano.

Atuendos de comisario imperial, un lanzallamas bendecido por el Mechanicus y líneas de diálogo del General Brasch que cualquier fan del Emperador querrá tatuarse en el pecho. La colaboración entre dos universos que comparten afición por la carnicería a escala industrial parece un mod de Nexus con presupuesto infinito, pero es oficial. Que alguien pellizque al becario porque esto es real y pinta demasiado bien.

Games Workshop ha entendido algo fundamental en esta décima edición de los Skulls: el crossover no es un truco barato si respetas el lore. Total War: Warhammer 40.000 ya demostró que la estrategia puede saltar de la fantasía al milenio 41 sin perder un ápice de profundidad. La nueva clase Skitarii para Darktide sigue esa misma línea, ampliando el universo sin romperlo. Y lo de Helldivers 2, con los orkos metidos en la guerra interestelar, tiene una lógica interna tan brutal como inesperada. Puede que 2026 sea el año en que Warhammer deje de ser un gigante de nicho y se coma el mainstream definitivamente.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Dawn of War IV con fecha, Space Marine 2 marcando el camino y un crossover que nadie esperaba. Si Relic no tropieza en el último metro, esto es lo más gordo que le ha pasado al strategy en años. El Emperador protege, sí, pero la cartera este verano va a sangrar.

El resumen para vagos (TL;DR)