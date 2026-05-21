Quantic Dream cancela Spellcasters Chronicles pero Star Wars Eclipse sigue adelante

No hay mes sin cancelación en el cementerio de los juegos como servicio. Esta vez le ha tocado a Quantic Dream, el estudio francés detrás de narrativas tan premiadas como Detroit: Become Human, que ayer, 20 de mayo, anunció el fin de Spellcasters Chronicles. El MOBA apenas llevaba unos meses en acceso anticipado y ya arrastraba una audiencia mínima: nunca superó los 900 jugadores simultáneos en Steam. Vamos, que no despegó ni con un cohete.

El comunicado que lo dice todo (y lo que calla)

En su comunicado oficial, Quantic Dream culpa al «complicado entorno de mercado» y a la falta de público para sostener el título a largo plazo. Nada que no hayamos oído antes. Pero en el mismo texto, el estudio se apresura a jurar que el desarrollo de Star Wars Eclipse no se ve afectado. El juego ambientado en la Alta República —anunciado en 2021— sigue adelante, insisten.

Sobre el papel suena tranquilizador. Ahora bien, conviene no tragárselo sin más, porque lo que sabemos del trasfondo pinta un cuadro bastante menos amable de lo que el estudio quiere hacer ver.

Publicidad

Por qué cuesta creer que Eclipse esté a salvo

La clave está en en el informe que Insider Gaming publicó en abril. Según aquella exclusiva, los ingresos que generase Spellcasters Chronicles estaban destinados precisamente a financiar Star Wars Eclipse. Es decir, el juego cancelado era una de las patas económicas del proyecto estrella. Y por si fuera poco, el mismo reportaje apuntaba a que, si el MOBA fracasaba comercialmente, NetEase —la matriz china del estudio— podría replantearse su inversión. Justo lo que parece haber pasado.

Con ese contexto encima de la mesa, que Quantic Dream salga hoy a decir que Eclipse «no se ve afectado» es exactamente lo que cabría esperar tanto si fuera verdad como si no. Ningún estudio anuncia el mismo día que cancela un juego que su otro proyecto pende de un hilo. Sería un suicidio comercial.

No decimos que Eclipse esté cancelado. Pero la fuente de ingresos que iba a sufragarlo ha desaparecido, la confianza de NetEase dependía de ese éxito y el estudio ya reconoce una «reorganización interna» que costará empleos. Demasiadas señales como para quedarse tranquilo con un simple «todo va bien».

Otro estudio narrativo que tropieza con la misma piedra

Más allá del futuro de Eclipse, el cierre de Spellcasters Chronicles deja una lección que la industria parece incapaz de aprender. Quantic Dream se suma a la larga lista de estudios especializados en experiencias para un jugador que se lanzan al multijugador como servicio y se dan de bruces con la realidad.

Los números eran demoledores desde el principio: apenas 900 usuarios concurrentes y una valoración «variada» en Steam. No hacía falta ser adivino para ver venir el desenlace. Y aun así se lanzó. Es el mismo espejismo que vivió BioWare con Anthem o Crystal Dynamics con Marvel’s Avengers: estudios con una identidad narrativa muy marcada que dilapidan recursos en un terreno saturado y despiadado.

De momento, los jugadores que pasaron por caja durante el acceso anticipado podrán solicitar un reembolso completo, y los servidores echarán el cierre definitivo el 19 de junio. Otra muerte anunciada en el cementerio de los GaaS.

Publicidad

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 5/10. Star Wars Eclipse sigue en desarrollo, pero sin la fuente de ingresos que lo financiaba y con NetEase mirando de reojo, el proyecto acumula más interrogantes que certezas. Ojalá nos equivoquemos.

El resumen para vagos (TL;DR)