Neymar encarece el álbum Panini del Mundial: el cromo que te costará un dineral

Neymar ha vuelto a la selección brasileña y ya ha liado la primera gorda: llenar el álbum Panini del Mundial 2026 te va a costar un riñón. El delantero, convocado por sorpresa por Carlo Ancelotti tras más de dos años fuera, no aparecía en la edición base y ahora Panini saca un kit de actualización que va a disparar el precio. Así que si pensabas completar la colección con los sobres del súper, prepárate para rascarte el bolsillo.

¿Por qué Neymar no estaba en el álbum original?

La explicación es más simple de lo que parece: Panini cierra las listas de jugadores meses antes del Mundial, usando las convocatorias oficiales que le mandan las federaciones. En el caso de Brasil, Neymar no había sido llamado por Ancelotti ni para amistosos ni para las eliminatorias previas, así que se quedó fuera. Lo confirmó el propio presidente de Panini Colombia, Eli Milgem, y el director editorial en España, Juan Pedro Martínez. ‘Cuando estén listas, sale un pack con dos sustitutos de dos jugadores que van a ir al Mundial’, detalló Martínez. Vamos, que no es un olvido: es pura burocracia futbolera.

La ausencia del 10 brasileño provocó un aluvión de quejas en redes: más de 12 millones de reproducciones tuvo el anuncio de su regreso y los coleccionistas llevaban semanas preguntando dónde estaba su cromo. Pues bien, ahora llega, pero no en un sobre azul normal. Llega en un set especial que te hará sudar.

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El kit de actualización: la mina de oro donde está Neymar

Aquí está la trampa. Cuando una federación mete cambios de última hora, Panini lanza un Update Set: un paquete cerrado con hasta 80 cromos nuevos que sustituyen a los jugadores que al final no van al Mundial. En el caso de Brasil, Neymar ocupa el hueco de João Pedro, Rodrygo o Estêvão, los tres descartados por distintos motivos. Pero la lámina del astro no se mezcla con las normales: solo se consigue comprando ese kit de actualización. Y atención al dato: el pack saldrá durante el Mundial o incluso después de la final, cuando las listas estén completamente oficializadas. O sea, una espera larga y un gasto seguro.

Los precios aún no son oficiales, pero el runrún del mercado de intercambio ya coloca la estampa de Neymar por encima de los 200.000 pesos colombianos (unos 50 euros). Y eso sin contar que el kit completo puede inflarse aún más porque ahora mismo hay cero información de cuánto costará. La mayoría de los coleccionistas tiene claro que se va a montar un buen pollo.

El efecto Neymar que ya vivimos en otros Mundiales

No es la primera vez que una estrella ausente en la tirada base del álbum Panini revoluciona el mercado de cromos. En Brasil 2014 pasó algo parecido con Fred o con algún descarte italiano; en Rusia 2018, la lesión de última hora de algunos titulares obligó a la editora a sacar sobres especiales. Pero el caso de Neymar en 2026 tiene más morbo porque su convocatoria fue una sorpresa mayúscula y la reacción emocional del jugador —rompió a llorar en directo— multiplicó el impacto mediático.

La estrategia de Panini es lógica desde el negocio: garantiza que los coleccionistas sigan comprando incluso cuando el torneo ya haya acabado. El problema es que deja a muchos aficionados con la sensación de que completar el álbum ya no es un juego de niños, sino una inversión seria. Y con Neymar convertido en el cromo más buscado, el precio de la colección completa se va a disparar sin piedad.

Ahora solo queda seguir las preventas oficiales en la tienda online de Panini y cruzar los dedos para que el kit no llegue con sobreprecio de reventa. A ver si al final Neymar le sale más caro al aficionado que al propio PSG.

El chisme en 3 claves (TL;DR)