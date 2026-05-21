Aitana Sánchez-Gijón zanja la polémica en Cannes: "No hablaré de mi relación con Maxi Iglesias"

Aitana Sánchez-Gijón ha desfilado por la alfombra roja de Cannes con un vestido rojo de gasa que ya tiene su propio meme. Pero no, lo que de verdad quería saber todo el mundo era si esa foto con Maxi Iglesias en un restaurante de Madrid tenía guion o era real. Y la actriz, fiel a su estilo, ha respondido sin responder. O, como diríamos en la redacción, ha zanjado el tema con una clase que ya quisiéramos para según qué programas del corazón.

La frase que lo deja todo claro sin aclarar nada

Aitana nunca ha hablado de su vida privada y no va a empezar ahora. Eso es lo que vino a decir, aunque con más elegancia. 'Yo nunca he especulado con mi vida. Ni he especulado, ni he compartido, ni he aireado mi vida privada', soltó en una entrevista con El País en pleno festival. La mayoría de los periodistas que la esperaban, soltaron un suspiro contenido, porque la frase funciona como un portazo sin necesidad de mencionar a Maxi Iglesias.

Ella ya avisó hace semanas, cuando a la salida de un teatro en Madrid, ante la insistencia de los reporteros, espetó un '¿de qué vais?' que se hizo viral en cuestión de horas. Aquel momento, tan en en el punto de mira de TikTok, fue el primer aviso. Cannes ha sido el segundo, y más contundente.

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El varapalo a la prensa del corazón: 'depredadores' y 'circo'

Si alguien esperaba una rendija por la que colar una confirmación o un desmentido, se equivocaba. Sánchez-Gijón fue más allá y puso nombre a lo que opina de la prensa rosa: 'depredadores'. Y añadió que le parece 'profundamente reaccionaria' y que la 'repele ideológicamente'. No se anduvo con medias tintas: 'es un circo del que nunca he formado parte y del que nunca formaré parte'. Toma castaña.

Lo que subyace en sus palabras es un hartazgo que va más allá de un rumor puntual. La actriz, presente en Cannes por Amarga Navidad, la última de Pedro Almodóvar que compite por la Palma de Oro, defiende su intimidad como un derecho innegociable. 'Respeto mi intimidad y pretendo que se respete. Todo lo demás me parecen violaciones', sentenció. Y no, no va a dar más detalles. Punto.

Por qué este silencio es más ruidoso que cualquier titular

En un ecosistema mediático que vive de los amores y desamores ajenos, que una figura de la talla de Aitana Sánchez-Gijón se plante y diga 'no juego' es casi un acto de rebeldía. Ya lo hizo en su día con otros focos, pero esta vez lo ha hecho con la frialdad de quien sabe que cualquier palabra será tergiversada. No confirmar ni desmentir es una estrategia tan antigua como efectiva, pero en este caso viene cargada de un desprecio sutil hacia el circo mediático.

Este tipo de respuesta conecta con un hartazgo generacional: cada vez más figuras públicas se niegan a alimentar el morbo, y lo hacen, precisamente, negándose a jugar. No es un 'no comment', es un 'no existes para mí'. Y eso, en pleno Cannes, con los flashes disparando, es toda una declaración de intenciones.

El resumen para vagos (TL;DR)