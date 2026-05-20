Las sandalias egipcias de Lefties que arrasan: diseño joya, boho y menos de 20€

Reconócelo: encontrar sandalias de verano que no parezcan de estar por casa, que aguanten una tarde de terraceo y que encima cuesten menos que una cena de menú es complicado. O lo era hasta que he visto las nuevas sandalias egipcias de Lefties.

Las llaman las sandalias joya del verano, y por una vez, el hype tiene todo el sentido. Por menos de 20 euros, la marca low cost de Inditex ha lanzado un diseño que parece sacado de un lookbook de lujo.

El detalle que las hace parecer un lujo silencioso

Lo primero que salta a la vista es esa piedra ámbar sobre el dedo gordo: enorme, bien integrada y con un brillo que engaña a la vista. No es una gema semipreciosa, pero cualquiera lo diría. El resto de la sandalia es minimalista: tirantes finos y una suela plana que sujeta el pie sin hacer daño.

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Pero el auténtico acierto es el color burdeos intenso. No es el típico negro o marrón de batalla. Este tono vino tinto eleva cualquier conjunto y lo convierte en algo mucho más pensado. Y lo mejor: combina con todo.

Cómo combinarlas sin parecer que vas disfrazada de Cleopatra

El truco de las que mejor visten es sencillo: burdeos más blanco. Ponte un vestido de lino blanco, una falda larga boho o unos vaqueros crudos, y estas sandalias se encargan del resto. Son lo suficientemente especiales como para ser el centro del look, pero sin estridencias.

Además, son planas. O sea, que puedes andar kilómetros sin acordarte de que llevas zapatos. Por eso mismo, yo ya las tengo fichadas para mis cenas de terraza y mis escapadas de fin de semana.

El efecto Lefties: lo mismo de siempre pero mucho más barato

La sandalia egipcia ya fue un pelotazo el verano pasado en varias cadenas, pero Lefties ha tenido la astucia de recuperarla ahora con un color que marca la diferencia. Por menos de 20 euros, tienes un zapato que parece el triple. Si te gusta el rollo boho elegante, esta es tu compra de temporada.

Según ha adelantado Trendencias, la colección está disponible ya, y en algunos colores las tallas vuelan. No esperes a julio para decidirte.

🛒 Directo al grano

Precio: menos de 20 € (19,99 € aproximadamente). Dónde encontrarlas: en la web de Lefties y en tiendas físicas, en la sección de calzado de mujer. Tip: si tu número es el 38 o 39, corre, que suelen ser los primeros en agotarse.