Sigourney Weaver se une a Star Wars: la coronel Ward desembarca en 'The Mandalorian & Grogu'

Sigourney Weaver, la teniente Ripley que nos enseñó que en el espacio nadie puede oírte gritar, cambia el Nostromo por un Ala-X. A dos días del estreno de 'The Mandalorian & Grogu' en cines, la actriz cumple por fin su sueño galáctico: interpretar a la coronel Ward en el universo Star Wars. Un fichaje que une dos pilares de la ciencia ficción y que ya está haciendo llorar de emoción en redes a más de un fan.

La película supone el regreso de Star Wars a las salas tras varios años de sequía, conectando directamente con los acontecimientos de la serie de Disney+. Con Pedro Pascal de vuelta como Din Djarin y la incorporación de Weaver, la expectación por el estreno del 21 de mayo es máxima.

De Nostromo a la Nueva República: quién es la coronel Ward

En esta aventura contra los restos del Imperio, la coronel Ward que interpreta Weaver llega como una figura de autoridad militar que se suma a la misión. No es un cameo ni un guiño: su personaje es central en la operación para contener al enemigo, según ha trascendido desde la producción. Puedes encontrar más detalles sobre la trama en la web oficial de Star Wars.

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El desembarco de Weaver en la saga creada por George Lucas no es un simple fichaje de última hora. La actriz llevaba años suspirando por entrar en este universo. “Haberme sentado en un Ala-X fue un sueño cumplido”, confesó en la rueda de prensa de presentación, citada por SensaCine. A sus 76 años, demuestra que la experiencia pilotando naves va por dentro: ella misma misma admitió que tuvo que interpretar a una veterana piloto rebelde, acostumbrada a esos mandos.

Un sueño cumplido en la cabina del Ala-X y en la cantina

Más allá del set de combate, Weaver vivió otro momento insólito: entrar en la mítica cantina de Star Wars. “Me sorprendió la ambientación, la barra y todos los personajes que estaban ahí”, recordó. Aunque algunas escenas se quedaron en la sala de montaje, la actriz pudo compartir mesa con el Mandaloriano y Grogu, cerrando una experiencia personal que define como un regalo tras más de cuatro décadas en la ciencia ficción.

Ojo con esto: la unión de Alien y Star Wars en una misma intérprete es un crossover que hasta ahora solo existía en los memes. La noticia ha disparado las búsquedas y los mensajes nostálgicos: por fin tenemos a la reina del space horror dentro de la space opera más famosa del mundo. Para entender mejor el fenómeno, puedes consultar la entrada en Wikipedia de 'The Mandalorian'.

¿Por qué este fichaje es un acierto (y no solo nostalgia)?

Disney tenía una papeleta con el regreso de Star Wars al cine tras el parón. Necesitaban un golpe de efecto que no dependiera solo de los Jedi. Y han tirado de alguien que sabe moverse entre naves y alienígenas como nadie. Sigourney Weaver aporta presencia, credibilidad y un guiño intergeneracional que puede atraer a espectadores que no se criaron con Baby Yoda.

Ya vimos algo parecido cuando veteranos como Max von Sydow o Forest Whitaker se sumaron a la franquicia, pero aquí la conexión es más potente: ella es un icono de la ciencia ficción por derecho propio. No viene a hacer un papel secundario, viene a dar empaque a una película que busca reconquistar la taquilla.

El 21 de mayo comprobaremos si la coronel Ward tiene madera de personaje recurrente o si solo es un bellísimo guiño. Con lo que hemos visto apunta a que Star Wars ha fichado a la coronel perfecta para esta nueva etapa cinematográfica.

El chisme en 3 claves (TL;DR)