Alcaraz rompe la hierba: baja en Wimbledon y Queen's por su muñeca

A Carlos Alcaraz se le ha atragantado la hierba. El murciano ha anunciado esta mañana en redes su baja en Queen’s y Wimbledon por la lesión de muñeca que arrastra desde el Conde de Godó. Y con el carpetazo, la temporada de césped se queda sin su gran reclamo.

Un muñecazo que lo cambia todo

“Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo”. Así de claro lo ha soltado Alcaraz en sus redes. La lesión se produjo en el primer partido del Godó, y desde entonces no ha vuelto a pisar una pista en competición. Se perdió los Masters 1.000 de Madrid y Roma, y también Roland Garros —que arrancó ayer—. La hierba era su gran objetivo, pero la muñeca ha dicho basta.

El español llevaba más de un mes sin jugar y, aunque los últimos partes médicos eran optimistas, prefirió no arriesgar. Tiene sentido: arrastrar una lesión en un Grand Slam de hierba puede ser más caro que perdértelo por completo. Ahora guarda reposo y pone la mira en el cemento norteamericano.

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El ranking que sangra: 4.800 puntos y contando

Las cifras asustan. La gira de tierra le costó 3.000 puntos y la corona del número uno, que ahora luce Jannik Sinner. La baja en Queen’s y Wimbledon suma otros 1.800 puntos que se esfuman: 500 del torneo londinense donde ganó en 2023 y 2025, y 1.300 de la final de Wimbledon del año pasado.

Mientras Alcaraz se recupera, Sinner se mueve sin piedad. Ganó Madrid y Roma, completó los nueve Masters 1.000 y se consolida en la cima. La ATP ya refleja una brecha que el murciano tendrá que remar desde muy abajo en agosto.

La sombra de Sinner y el objetivo US Open

No es la primera vez que el físico frena a un talento precoz. Nadal pasó por lesiones de muñeca en 2012 y Federer lidió con la rodilla durante años. Alcaraz tiene 23 años y un juego explosivo que castiga las articulaciones, pero este parón puede ser una bendición disfrazada: llega descansado a la gira de cemento, donde defiende el título en el US Open.

El plan pasa por reaparecer en Canadá (del 2 al 13 de agosto) y luego en Cincinnati. Si la muñeca responde, el Abierto de Estados Unidos será el escenario perfecto para recordarle a Sinner que no se ha ido a ninguna parte. De momento, la hierba se queda sin su protagonista.

El chisme en 3 claves (TL;DR)