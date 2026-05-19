Salario y conciliación, las prioridades de los jóvenes en el trabajo

Si tienes menos de 30 años y buscas trabajo, seguro que lo has pensado más de una vez: quieres un sueldo suficiente para pagar el alquiler y un horario que te permita vivir, no solo sobrevivir. Pues bien, una encuesta recién publicada confirma que esa es exactamente la prioridad de la mayoría de jóvenes en España: el salario y la conciliación laboral.

Lo que dice la encuesta, traducido

El estudio, elaborado por la consultora Randstad y la escuela de negocios ESADE, se ha presentado esta misma semana y revela que el 68% de los encuestados entre 18 y 30 años coloca el sueldo como factor número uno para elegir un empleo. La conciliación —horarios flexibles, teletrabajo, respeto al tiempo libre— aparece en segundo lugar, mencionada por un 62%. Hace cinco años, en un informe similar de 2021, la estabilidad contractual era lo que más pesaba. Ahora, la película ha cambiado.

Vamos por partes. Cuando hablamos de salario, no hablamos de capricho. El sueldo medio de un menor de 30 en España ronda los 1.200 euros netos al mes, según los datos del INE. Si a eso le sumas que el alquiler medio en ciudades como Madrid o Barcelona supera los 900 euros, la cuenta no sale. Y la inflación, medida por el IPC (Índice de Precios al Consumo, que refleja cuánto sube el coste de la vida), acumula más de un 15% desde 2021. Es decir, cada mes necesitas más dinero para llenar la cesta de la compra y pagar las facturas.

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No es raro que un joven cobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en 2026 está en 1.200 euros en 14 pagas, pero la cesta de la compra ha subido un 23% en cinco años. Lo que antes te daba para ahorrar, ahora te deja a cero a final de mes. Si además tienes hipoteca, el Euríbor (el índice al que se referencian la mayoría de hipotecas variables) ronda el 3,5%, disparando las cuotas.

Por qué el sueldo y la conciliación se han vuelto innegociables

La pandemia nos enseñó que otra organización del trabajo era posible. Pero muchas empresas han vuelto al 100% presencial y a la jornada partida de toda la vida. Los jóvenes de hoy no están dispuestos a aceptar horarios que les roben la vida personal. La conciliación no es solo teletrabajo: significa no tener que contestar correos fuera de hora, tener flexibilidad para cuidar a alguien dependente o simplemente para seguir formándote.

Aquí entra un concepto del que se habla cada vez más: el derecho a la desconexión digital (el derecho a no responder mensajes de trabajo una vez terminada tu jornada). Aunque en España aún no está regulado por ley con la fuerza que debería, varias sentencias empiezan a dar la razón a trabajadores sancionados por “no estar localizables”. Es un primer paso, pero el cambio cultural va lento.

Por eso no es casualidad que las bajas por ansiedad y depresión se hayan multiplicado por tres en la última década entre menores de 35, según el Ministerio de Sanidad. La línea entre un trabajo exigente y uno que enferma es muy fina.

¿Y qué pasa con todo lo demás? Lo que la encuesta no cuenta

Conviene leer estos datos con lupa. Las encuestas de este tipo las suelen financiar grandes empresas que quieren ajustar su estrategia de contratación. Eso no invalida los resultados, pero sí nos recuerda que la realidad del mercado laboral sigue siendo muy rígida. La jornada partida sigue siendo la norma en sectores como el comercio o la hostelería, y el teletrabajo apenas llega al 14% de los ocupados, según la Encuesta de Población Activa.

Además, la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) supera el 30% en la mayoría de las capitales. Cuando dedicas uno de cada tres euros que ganas a tener un techo, el sueldo se convierte en un asunto de supervivencia, no de ambición. Todo esto explica que la prioridad número uno en la encuesta sea “dinero”. Pero ojalá fuera una cuestión de simple negociación individual: las condiciones de trabajo dignas solo se consiguen con convenios colectivos y legislación que empuje de verdad.

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Por último, hay un detalle que suele pasar desapercibido: la salud mental. Cuando se pregunta por conciliación, en realidad se está preguntando por no llegar a casa roto, por no vivir con ansiedad en el trabajo. Y eso está directamente relacionado con la carga de trabajo, los ritmos y el respeto al tiempo libre. Es decir, el debate no va de “ser más productivos”, va de en en no enfermar por culpa del curro.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)