Shakira rompe su silencio: 'Sin Waka Waka, Piqué no sería el padre de mis hijos'

Shakira ha vuelto a abrir el baúl de los recuerdos, y lo ha hecho con una frase que ya es tendencia en todas las redes: “Si no hubiera sido por Waka Waka, no habría conocido al padre de mis hijos”.

La cantante colombiana se ha sincerado en una entrevista en Caracol TV, y sus palabras han corrido como la pólvora. Porque Shakira no solo habla de una canción: habla del hombre con el que compartió más de una década y de cómo ese tema del Mundial de Sudáfrica 2010 le cambió la vida entera, no solo la carrera.

Qué ha dicho exactamente (y por qué lo llaman 'wakabebés')

La charla, emitida este fin de semana, ha dejado joyas como esta: “Waka Waka fue mágica en mi vida”. La artista no se ha andado con rodeos: “Si no hubiera sido por esa canción, quizá no tendría estos dos hijos tan lindos que me ha dado la vida, que son lo mejor que me ha pasado. Son mis wakabebés”. Sí, has leído bien: Shakira ha bautizado a Milan y Sasha como "wakabebés", y la ocurrencia ya ha conquistado a medio internet.

Publicidad

En la misma línea, ha remarcado que esos niños “vinieron al mundo a través de esa canción”, un guiño a cómo el videoclip del hit mundialista acabó en un flechazo con quien entonces era un joven central del Barça. La artista insiste en que, pese a todo, lo más importante de esa etapa son sus hijos, y se nota que el recuerdo, aunque agridulce, lo guarda con ternura.

El antes y después de Waka Waka en la vida de Shakira

Para las nuevas generaciones, Waka Waka no es solo un temazo: es la banda sonora de un amor que nació entre cámaras, coreografías y un Mundial que consagró a La Roja. Shakira y Piqué se conocieron en el rodaje del videoclip, y lo que vino después —una relación de once años, dos hijos y una separación mediática— ya es historia del corazón patrio.

Aunque la colombiana acumula hits como Hips Don’t Lie o La Tortura, ella misma reconoce que Waka Waka es una de las canciones más importantes de su carrera, tanto por el éxito global como por el “milagro de haber concebido esos dos niños”. Con Milan y Sasha ya en edad de entenderlo todo, Shakira se ha guardado esta confesión para el momento justo. O casi.

Shakira, Piqué y el arte de convertir el drama personal en oro mediático

No es la primera vez que la cantante sabe leer el reloj mediático. Tras la ruptura, su carrera se revitalizó con temazos como Te Felicito o la Session #53 con Bizarrap, que batieron récords a base de dardos velados. Ahora, en plena cuenta atrás para el Mundial 2026 —donde cantará Dai Dai junto a Burna Boy y con composición de Ed Sheeran— recordar el origen de su historia con Piqué es una jugada maestra de promoción emocional.

¿Es cálculo o casualidad? Seguramente, ambas. Shakira sabe que su vida sentimental interesa, y administra las dosis con inteligencia. No hay que olvidar que el Mundial que viene es en Norteamérica, y que su nuevo tema aspira a repetir el fenómeno de 2010. A ver quién se atreve a decir que la colombiana no tiene visión de negocio.

Lo que está claro es que la entrevista ha vuelto a poner a Shakira en el centro sin necesidad de polémicas, con la ternura de una madre que agradece al destino —y a un golpe de cadera— los dos hijos que hoy son su prioridad. El próximo capítulo, con la banda sonora del Mundial y la gira que se rumorea, promete.

El chisme en 3 claves (TL;DR)