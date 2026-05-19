Te cuento cuáles son las mejores camisetas blancas de algodón tras probar COS, Uniqlo, Arket y más

Vamos a ser sinceros: encontrar la camiseta blanca perfecta es casi misión imposible. O transparenta, o se da de sí en el cuello, o parece un trapo después de dos lavados. Yo me he hartado de tirar dinero, así que me puse a probar (de verdad) las que recomienda todo el mundo en redes y foros. Después de darle caña a la lavadora y mirar cada centímetro, te cuento cuáles valen la pena.

Las camisetas de mujer que de verdad quedan bien

La obsesión empieza en COS. La Clean Cut cuesta 35 € y es la reina de Internet por algo: su algodón es tan tupido que no se ve ni el ombligo, tiene una caída estructurada y ese punto de rigidez que hace que parezca siempre recién planchada. La he usado para el día a día y para cenas, y cumple. Si buscas una inversión segura, es para ti.

Pero no todo son 35 €. La AIRism de Uniqlo es la sorpresa: 14,90 € y un interior técnico que evita los clásicos cercos de sudor. El exterior es algodón 100 % y no transparenta. Parece una camiseta de 50 pavos bien llevada, ideal para las que sudamos sin pedir permiso. La tengo fija en el armario de verano.

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Luego está el modelo Signature de Arket (19 €), un básico minimalista que adoran las expertas en moda. El cuello redondo no se deforma y el algodón es pesado y suave. Su corte ligeramente oversize le da un aire nórdico que siempre queda limpio. Para un look effortless, es de lo mejor que he probado.

Si buscas algo más femenino, en &Other Stories tienen una camiseta de 25 € con hombros caídos y una caída muy pulida. Recuerda a esos looks de modelo saliendo del aeropuerto: ponle unos vaqueros rectos y arrasas. Y Massimo Dutti, por 25,95 €, saca su versión elegante con escote en pico y acabado refinado. Perfecta para un estilismo un poco más posh.

Y los hombres tampoco se quedan atrás

En el lado masculino, la obsesión es el modelo 220 GSM Relaxed de Arket (29 €). Su algodón es tan grueso que parece vintage y no transparenta ni con luz de quirófano. La caída es perfecta y el precio, razonable. De las que duran años.

La Dry-EX de Uniqlo (19,90 €) es un hit porque, aunque es técnica, no se ve de gimnasio. El tejido seca el sudor rápido y mantiene un tono mate muy limpio. La he visto en quedadas con amigos y parece bastante más cara. Para el día a día, difícilmente la superan.

Massimo Dutti apuesta por el algodón mercerizado en su modelo de 25,95 €, que da un brillo satinado sutil. El resultado es una camiseta arreglada sin esfuerzo, ideal para un viernes en la oficina o una primera cita. Y si eres de los que quiere un pack y olvidarse, Fruit of the Loom sigue siendo la reina de la resistencia desde los 90: gruesa, no se deforma y aguanta lo que le eches.

Por último, la Nike Premium Essentials gusta a los amantes del streetwear por su algodón pesado y hombros caídos. Un look depurado, de corte recto y manga amplia, que sienta genial con bermudas.

¿De verdad hace falta gastar tanto en una camiseta blanca?

Si solo te pruebas la típica de Zara, te parecerá que sí. Pero después de comparar, la diferencia de gramaje y costuras se nota. No es lo mismo una camiseta que transparenta a los dos meses que una que sigue impecable un año después. La inversión merece la pena si escoges bien: COS o Arket para un fondo de armario para siempre; Uniqlo para calidad-precio de diario; y Massimo Dutti para elevar el básico.

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El año pasado me compré tres camisetas blancas en la misma semana y a día de hoy solo sobrevive la de COS. Así que, si buscas una sola camiseta que lo resista todo, mi voto es para la Clean Cut. Pero reconozco que las de Uniqlo son un chollo para ir renovando cada temporada.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 14,90 € (Uniqlo AIRism mujer) hasta 35 € (COS Clean Cut). Disponibles en las tiendas online y físicas de cada marca en España. Para las de hombre, Arket 29 € es el precio medio más recomendable.