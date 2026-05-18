La Generación Z y Duolingo acaban con las clases de idiomas de toda la vida

A ver, ¿cuántos de nosotros hemos dejado un curso de idiomas porque nos daba corte chapurrear delante de una clase entera? Pues los jóvenes japoneses directamente han dicho «hasta aquí» y han abrazado las apps con una convicción que asusta. Según la última encuesta de Duolingo, solo el 13,8% de los que estudian un idioma en Japón sigue con las clases presenciales de toda la vida. El resto tira de móvil, de inteligencia artificial y de las ganas de aprender sin sentir que alguien les está mirando por encima del hombro.

El dato es tan bestia que lo normal es quedarse con los ojos como platos. De los 4.700 encuestados, un 58,3% usa alguna aplicación de idiomas como método principal, un 37% se forma con vídeos de YouTube y, ojo al dato, un 10,9% ya practica conversaciones con ChatGPT o herramientas similares. Entre la gente de 20 a 30 años, la inteligencia artificial ya le ha adelantado por la derecha a las academias de siempre.

Lo que no te cuentan de las clases: el miedo al ridículo es el enemigo silencioso

Seguro que recuerdas esa sensación de que todos te estaban juzgando cuando intentabas pronunciar 'Thursday' o 'croissant' y te salía un trabalenguas. Para la generación Z japonesa, ese microtrauma no existe si su profe es una pantalla. La IA no pone caras raras si repites veinte veces la misma frase y no te hace sudar cuando no pillas el subjuntivo a la primera.

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De hecho, el informe señala que el 27,8% de los adolescentes de entre 15 y 19 años ya ha usado chatbots conversacionales para practicar idiomas. Prácticamente más que los que alguna vez han pisado un aula para pedir un café en inglés. Y la clave, además de la ausencia de vergüenza, es la flexibilidad: puedes engancharte a la app a las dos de la madrugada desde la cama, que es justo cuando muchos cerebros jóvenes funcionan mejor.

Cuando estudiar coreano es más fandom que asignatura

Aquí llega la curva que nadie esperaba. El inglés sigue siendo el idioma que abre puertas laborales, pero el coreano se ha colado como segundo idioma más estudiado por un motivo puramente emocional: entender a tu grupo de K-Pop favorito sin subtítulos. La encuesta de Duolingo deja claro que el motor no es sacar un título, sino formar parte de una comunidad y consumir cultura sin intermediarios.

O sea, que el aprendizaje de idiomas se ha vuelto casi tan adictivo como scrollear en TikTok. Gamificación, vídeos cortos, avatares que te felicitan cuando aciertas… todo cabe en el móvil y encima no te obligan a madrugar un sábado. Y cuando la alternativa es repetir verbos irregulares en un pupitre, la elección es bastante fácil.

¿Y en España? Lo que esta tendencia dice de nuestro futuro educativo

No hace falta vivir en Tokio para notar que algo está cambiando. En España ya hay aplicaciones que meten inteligencia artificial en las aulas, y los profesores empiezan a integrar herramientas digitales aunque a veces sin mucha fe. La gran pregunta no es si la IA va a jubilar al profe de carne y hueso, sino si vamos a entender que el aprendizaje de un idioma ya no es un acto solitario en un pupitre, sino algo que pasa en el bolsillo del pantalón mientras esperas el autobús.

La tradición educativa japonesa siempre ha sido bastante rígida, y sin embargo los datos demuestran que los jóvenes están dispuestos a saltarse el sistema. Si eso ocurre en un país como Japón, ¿quién nos dice que en un par de años no veremos lo mismo en cualquier academia de barrio?

🧠 Para soltarlo en la cena

Las apps y la IA ganan porque no juzgan y caben en el bolsillo.