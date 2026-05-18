El gesto de Paz Vega en Cannes que ha roto el silencio tras su divorcio

Paz Vega ha reaparecido en Cannes con una sonrisa que lo dice todo. En pleno proceso de divorcio con Orson Salazar, la actriz se ha plantado en la alfombra roja del festival con un gesto más elocuente que cualquier comunicado. Sonriente, segura y con la cabeza bien alta, ha roto su silencio sin articular una sola palabra.

Una sonrisa que habla más que mil palabras

La sevillana ha desfilado por la Croisette como si no llevara un tsunami personal a sus espaldas. Vestida de negro, con un diseño elegante y un peinado recogido que dejaba toda la atención en su rostro, Paz Vega ha vuelto a demostrar por qué es una de las actrices españolas con más clase del panorama internacional.

No ha habido declaraciones, ni entrevistas pactadas, ni un post en Instagram aclarando nada. Solo esa sonrisa que las cámaras han captado justo cuando pisaba el photocall. Un gesto que, para quien conozca el papeleo de una separación, significa que está en modo “hacia adelante”.

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Y es que el divorcio de Paz Vega y Orson Salazar, tras más de veinte años de matrimonio y tres hijos en común, es ya un hecho que la prensa del corazón lleva semanas masticando. Pero ella ha elegido Cannes para lanzar un mensaje sin palabras: aquí estoy, entera y brillando.

El trasfondo de una separación discreta

El matrimonio llevaba tiempo fuera del radar mediático más ruidoso, pero en cuanto saltó la noticia de la ruptura, la atención volvió a centrarse en la protagonista de Lucía y el sexo. La mayoría de los medios ha cubierto el tema con respeto, aunque siempre hay quien busca un titular fácil.

Paz, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo durante todo el proceso legal. Ni confirmaciones altisonantes ni lágrimas en directo. Su aparición en Cannes es la primera señal pública de que la vida continúa, y de que lo hace con la misma elegancia que ha marcado su carrera.

Orson Salazar, empresario venezolano con el que se casó en 2002, también ha guardado silencio. El foco, de momento, está en una alfombra roja que ha servido de escenario para que Paz reivindique su momento, justo cuando más miradas hay puestas en ella.

La alfombra roja como declaración de intenciones

No es la primera vez que una celebrity utiliza un gran evento público para marcar territorio después de una crisis sentimental. Aitana eligió un concierto para cantarle al desamor con datos en la pantalla, Shakira facturó en la Super Bowl, y Paz Vega ha optado por la vía clásica: pisar fuerte en el festival de cine más glamuroso del mundo.

El patrón se repite: cuando las palabras sobran, la imagen manda. Y la imagen que ha dejado la actriz en esta edición de Cannes es la de una mujer que no se esconde, que no pide permiso y que, si algo duele, lo guarda para casa.

Desde luego, la jugada es inteligente. Evita preguntas incómodas, corta de raíz los rumores sobre su estado de ánimo y, mientras, sigue trabajando y facturando. Quizás la gran lección sea esa: en pleno terremoto emocional, la mejor respuesta profesional y personal es seguir brillando donde mejor sabes hacerlo.

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