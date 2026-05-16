Terelu Campos suelta un zasca en 'De Viernes' por el libro de su hija Alejandra Rubio

Terelu Campos ha soltado un zasca en 'De Viernes' que nadie se esperaba. Y la culpable es su hija Alejandra Rubio, que acaba de publicar 'Si decido arriesgarme'. Un libro en el que la joven se sincera como nunca y que ha provocado un momento de lo más incómodo en el plató de Telecinco.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Madre e hija, televisión en directo y un libro que remueve heridas familiares delante de toda España. El drama es jugoso y no apunta a apagarse pronto.

Qué ha pasado exactamente en 'De Viernes'

La presentadora ha leído en voz alta un fragmento de 'Si decido arriesgarme' que ha pillado a Terelu completamente por sorpresa. Según se ha podido ver, la colaboradora se ha tensado nada más escuchar las primeras líneas. La mandíbula apretada, la mirada fija en la pantalla. Ha sido un segundo eterno antes de que soltara su réplica.

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Terelu, fiel a su estilo directo, no se ha mordido la lengua. “A mí no me gusta que se airee la intimidad de esta manera”, habría espetado, según relatan desde el público. Aunque no se ha confirmado la cita exacta, el tono ha bastado para que el plató se quedara en silencio. La tensión se ha podido cortar con un cuchillo.

El historial que explica la pulla en directo

Para entender el zasca de Terelu hay que rebobinar unos cuantos meses. Alejandra y su madre han tenido varios encontronazos en los platós. La joven, que saltó a la fama tras 'Supervivientes', siempre ha defendido su derecho a contar su historia a su manera. Pero Terelu, con décadas de televisión a sus espaldas, ha mostrado a menudo su recelo ante según qué confesiones.

El origen concreto de esta nueva crisis está en un pasaje del libro que aborda la soledad en el entorno familiar y la presión de crecer bajo un apellido mediático. Una reflexión que, según varios colaboradores de 'De Viernes', Terelu ha interpretado como un ataque directo. El público, dividido, corea ya en redes el nombre de las dos.

Por qué el zasca de Terelu es el drama generacional de la semana

No es la primera vez que una familia del corazón se fractura en prime time. La diferencias entre madres e hijas sobre qué contar y qué callar son casi un género propio en la televisión española. Recordemos, por ejemplo, la vez que Carmen Borrego y su hijo protagonizaron un careo similar en 'Sálvame'. La dinámica se repite: una quiere volar sola; la otra, proteger el nido.

Sin embargo, el caso de Terelu y Alejandra tiene un matiz nuevo: el libro ha llegado a las librerías antes de que la familia pudiera negociar los límites. Eso ha convertido el plató en un improvisado confesionario. Y aunque muchos esperaban un abrazo, la realidad ha sido un cruce de miradas afiladísimo. La semana que viene habrá nueva entrega del culebrón, casi seguro.

El chisme en 3 claves (TL;DR)