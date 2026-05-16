Lucas González confirma nueva operación de nariz tras el calvario de las anteriores

A ver, que levante la mano quien tenga la nariz operada. Vale, no vemos las manos, pero seguro que hay más de uno. Lucas González, el ex de Andy y Lucas, ha confirmado lo que ya se rumoreaba en los mentideros del corazón: vuelve a pasar por quirófano para una nueva operación de nariz. Y no es una rinoplastia capricho, es una cirugía para arreglar el desastre de las anteriores. Él mismo lo ha contado en sus redes, con una mezcla de resignación y esperanza que te parte el alma.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un beef, pero el drama médico de Lucas lleva años coleando. Tres operaciones fallidas, dolores crónicos y ahora una cuarta intervención con fecha marcada en el calendario. Suficiente para que medio país esté pendiente de su tabique nasal.

Lo que ha contado Lucas: la fecha y el miedo

El cantante ha sido más transparente que el cristal de unas Ray-Ban. Según ha desvelado él mismo en un vídeo, la operación será en junio. "Tengo que estar muy tranquilo, pero es necesario", ha explicado. Lleva años arrastrando problemas respiratorios y dolores que no le dejan vivir. No es ninguna broma: tres rinoplastias previas le han dejado el tabique hecho polvo y la respiración por los suelos.

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La noticia la ha dado en primera persona, sin intermediarios. Lucas sabe que su calvario nasal es casi un culebrón y prefiere contarlo él antes que leerlo en una exclusiva. La fecha exacta no la ha soltado, pero sí ha dejado caer que será "pronto, en las próximas semanas". Los fans ya están haciendo sus apuestas.

El calvario de las tres operaciones anteriores

Para entender el drama, hay que tirar de hemeroteca. Lucas González empezó con esto hace años, cuando decidió retocarse la nariz por primera vez. Aquello salió regular. Luego vino la segunda, para corregir la primera. Tampoco fue bien. Y la tercera, que se suponía definitiva, terminó de enredar la madeja. Problemas para respirar bien, molestias constantes y una frustración que ha ido contando a cuentagotas en entrevistas.

Él mismo ha reconocido que en algún momento se arrepintió de haber entrado en esta rueda. No es el único: cada vez más famosos alzan la voz sobre los riesgos de la cirugía estética cuando se convierte en una cadena de retoques sin fin. Lucas lo ha vivido en sus propias carnes, nunca mejor dicho.

Qué espera de esta cuarta intervención

Esta vez, Lucas ha cambiado de equipo médico. Se ha puesto en manos de un especialista que, según sus palabras, "le ha devuelto la confianza". La operación busca dos cosas: recuperar la funcionalidad respiratoria y dejar una estética digna. Porque ahora mismo, más allá del aspecto, lo prioritario es que pueda respirar sin sentir que tiene una tubería atascada en la nariz.

El cantante está mentalizado. Sabe que el postoperatorio será duro y que necesitará semanas de reposo absoluto. Nada de escenarios, nada de focos. Solo él, su sofá y mucha paciencia. "Tengo que estar muy tranquilo", ha repetido como un mantra. No es para menos: una cuarta cirugía en la misma zona es un riesgo serio y él lo afronta con los ojos abiertos.

El fenómeno de la cirugía estética en cadena

Lo de Lucas no es un caso aislado. El 40% de los pacientes que se someten a una rinoplastia acaban pasando por una segunda intervención, según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica. Y de esos, un porcentaje pequeño pero significativo entra en una espiral de retoques de la que cuesta salir. Lucas es el ejemplo perfecto de cómo una decisión estética puede convertirse en un problema médico serio.

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Hace unos meses, otro rostro conocido del mundo del corazón pasó por algo parecido, aunque con mejor suerte. La diferencia es que Lucas ha decidido hacerlo público, sin paños calientes, y eso tiene mérito. En un mundo donde la perfección se vende como norma, contar que tu nariz te ha dado más disgustos que alegrías es un acto de valentía. Ojalá la cuarta sea la vencida.

El chisme en 3 claves (TL;DR)