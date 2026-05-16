Posos de café como abono: cuándo funcionan y cuándo perjudican a tus plantas

Seguro que más de una vez te han soltado lo de «échale los posos del café a las plantas, que les va de lujo». Suena a trueque ecológico perfecto: tú te tomas el café, la planta se lleva el abono. Pero ojo, que la realidad es bastante más caprichosa, y si te pasas de listo puedes acabar con una maceta mohosa y una planta pocha.

El mito del abono de café que arrasa en internet

La idea es tan tentadora que se ha convertido en un clásico de la jardinería de andar por casa. Los posos son gratis, los generamos a diario y, encima, hay quien jura que acidifican el suelo, aportan nutrientes y hasta ahuyentan plagas. Pero como casi todo en esta vida, los milagros no existen y menos sin saber qué estás echando.

Los posos de café usados tienen un pH muy cercano al neutro, entre 6,5 y 6,8, según recoge la Wikipedia sobre los posos de café. El café líquido sí es ácido, el molido húmedo que queda en el filtro, mucho menos. Así que la idea de que con dos cucharadas vas a convertir la tierra de una maceta en un bosque gallego es, cuanto menos, exagerada.

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Lo que realmente aportan los posos al sustrato

Vamos al grano: los posos contienen nitrógeno orgánico que se libera despacio conforme se descomponen. También trazas de potasio y fósforo, y una textura que, si la mezclas bien con la tierra, mejora la estructura y da vidilla a los microorganismos. El problema es que ese nitrógeno no es inmediato ni equilibrado: echar solo posos como si fueran abono completo es un error de novato.

Además, el efecto acidificante existe pero es tan modesto que de poco sirve si no lo combinas con un sustrato ya ligeramente ácido. En suelos muy alcalinos, el café no va a obrar magia: necesitas cantidades industriales y eso ya es otra historia.

Plantas a las que les sienta bien (y cómo aplicarlo)

Aquí viene lo bueno. Si tienes hortensias, azaleas, rododendros, arándanos, fresas o gardenias, los posos les pueden venir de perlas porque son plantas acidófilas. Los rosales también agradecen ese chute extra de nitrógeno en primavera, y helechos o pinos de Norfolk en interior lo toleran bien.

La forma más segura de usarlos es mezclar los posos secos con el sustrato en una proporción no mayor del 10-15%, o añadirlos al compost donde se integran con otros materiales. Extenderlos húmedos sobre la superficie es una mala idea: crean una costra que asfixia las raíces y un festival de moho. Si no tienes compost, sécalos al sol antes de mezclarlos.

Situaciones en las que el café sobra

Cuidado con estos casos, porque aquí el café es más enemigo que aliado:

Trasplantes recientes: las raíces están sensibles y un aporte orgánico tan concentrado puede quemarlas. Espera al menos un mes.

las raíces están sensibles y un aporte orgánico tan concentrado puede quemarlas. Espera al menos un mes. Plántulas y semilleros: el exceso de nitrógeno estimula hojas en vez de raíces, y los hongos pueden cargarse las pequeñas en un plis plas.

el exceso de nitrógeno estimula hojas en vez de raíces, y los hongos pueden cargarse las pequeñas en un plis plas. Macetas con mal drenaje: los posos compactan el sustrato ya apelmazado y empeoran los encharcamientos.

los posos compactan el sustrato ya apelmazado y empeoran los encharcamientos. Plantas que prefieren suelos alcalinos: lavanda, geranios, suculentas o cactus no necesitan acidez y no les hará ninguna gracia.

Así que antes de volcar los posos en cualquier tiesto, mira si tu planta está en esa lista.

Un complemento ocasional, no un salvavidas

Los posos de café no cubren todas las necesidades nutricionales de una planta. El nitrógeno está bien, pero sin un equilibrio de fósforo y potasio la floración y el crecimiento se resienten. Usarlos como sustituto del abono habitual es como alimentarte solo de lechuga: aguantas una semana, pero a la larga te faltan piezas.

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El café puede ser un recurso práctico para aprovechar un residuo doméstico, siempre que entiendas que funciona como refuerzo puntual y no como alimento único. Si tu planta es acidófila y adulta, adelante. Si no, mejor al compost o a la basura.

🧠 Para soltarlo en la cena

Solo sirven como refuerzo ocasional para plantas acidófilas adultas.