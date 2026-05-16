Henry Semler explora el country y el folk en español en su debut

El paso de Henry Semler por el Benidorm Fest le ha abierto puertas, pero es solo una primera prueba. El artista nacido en Estados Unidos y criado en España ha saltado entre países, géneros musicales e idiomas toda su vida, y su debut, Loverboy, es una combinación interesante de estos estilos.

Entre el country y el folk norteamericanos, con una cucharada justa de indie y pop españoles, el músico se ha sentado a hablar con el Diario Qué! de su disco, el sonido de este lanzamiento y el futuro de su carrera.

Pregunta: Loverboy es tu primer disco de larga duración y supone una especie de reintroducción tras tu paso por el Benidorm Fest el año pasado. ¿Cómo has vivido el proceso de componer este disco teniendo ya una canción como «No lo ves» sonando en la calle?

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Henry Semler: Como bien dices, era un poco una reintroducción después de estar casi un año tras el Benidorm Fest sacando singles e introduciendo el universo de Loverboy. Para mí ha sido una emoción poder sacar un proyecto sólido, con un concepto claro, una sonoridad muy definida y, bueno, plasmar mi música en una escucha de larga duración.

Pregunta: Te has criado entre Estados Unidos y España (específicamente en Cataluña), por lo que te manejas en tres idiomas. ¿Por qué decides componer en español, sobre todo en un disco con un género de raíces tan americanas?

Henry Semler: Nunca dejaré de componer, ni en inglés, ni en español, ni incluso en catalán, pero para este disco me parecía muy interesante presentar esa dualidad que me define y me da identidad. Soy un chaval crecido en Barcelona, ahora afincado en Madrid, pero que nació en Estados Unidos y cuyos padres son americanos. La cultura de mi casa es muy estadounidense y creo que eso se nota en la influencia sonora, pero quería que fuera contada por un chico que vive en Madrid y cuya actualidad es española. Buscaba el lugar perfecto uniendo esos dos mundos.

Pregunta: A nivel de géneros, te inclinas por sonidos que en España quizás son menos comerciales, como el R&B, el folk o el country. ¿Qué te atrae de esos estilos?

Henry Semler: Son los sonidos con los que he crecido y con los que empecé a aprender a tocar la guitarra. Artistas como John Mayer, Bon Iver o James Taylor me han influenciado mucho; es lo que me sale de forma natural. No sé si he elegido conscientemente lo que no es comercial, sino que es lo que me sale naturalmente. A la vez, quiero aprovechar eso para intentar traer esas influencias al panorama más comercial de aquí.

Henry Semler, imagen promocional.

Pregunta: Haces un comentario sobre eso en la canción «Perdedor», donde dices que a veces te piden que hagas algo más comercial, pero no es lo que te sale.

Henry Semler: Al final, igual que puede ser mi debilidad, también es mi punto fuerte: siempre voy a ofrecer algo mío, original y distinto. Si me pides que haga algo más afín a lo que suena ahora mismo en las radios más mainstream, quizás podría entregártelo, pero no es donde me siento cómodo ni donde siento que estoy haciendo el mejor arte que puedo hacer.

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Pregunta: ¿Hay una diferencia grande entre componer una canción suelta para un festival y un disco completo con una identidad sonora tan marcada?

Henry Semler: Desde luego. «No lo ves», que es la canción que me llevó al Benidorm Fest, me pilló a mitad del disco. Creo que conserva cierta identidad sonora con el resto del álbum y no desencaja, pero fue como un pequeño parón entre medio, muy divertido y refrescante, que me dio muchas oportunidades. También me ayudó a volver al disco con muchísima fuerza y sabiendo exactamente lo que quería para terminar esos dos años de trabajo.

Pregunta: ¿Cuándo podremos ver el disco en vivo?

Henry Semler: El 22 de mayo aquí en Madrid, en el Lula Club. Es una sala preciosa que está promoviendo mucho arte y música emergente. Va a ser un concierto súper íntimo y muy divertido.

Pregunta: Para terminar, te doy el micrófono por si hay algo que no te hayamos preguntado y de lo que quieras hablar.

Henry Semler: Sacar un primer disco es un momento que define la vida de cualquier artista. Estoy súper orgulloso del trabajo hecho y animo a la gente a que lo escuche. Sobre todo a aquellos que escuchan mucha música en inglés y sienten que en España no hay artistas haciendo lo que les gusta de fuera; que se animen, porque igual encuentran un punto medio bastante bueno.