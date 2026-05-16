Deportivo-Andorra: el ascenso directo se decide entre polémica y amenazas de Piqué

Este domingo en Riazor no se juega solo un partido de fútbol. Se juega la cordura, el ascenso directo a Primera, y toda la polvareda que ha dejado Gerard Piqué con sus amenazas al equipo arbitral en la jornada anterior. El Deportivo recibe al Andorra con la obligación de ganar, sí, pero también con el runrún de un acta arbitral que promete ser la comidilla de la semana.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Un club propiedad de una leyenda del Barça, con amenazas a los colegiados recogidas en un acta oficial, metido en la pelea por el ascenso directo y con toda la Segunda División mirando. Si el Andorra gana y el Almería pincha, la semana que viene arde Twitter. Y lo sabes.

La pelea por el ascenso en un partido sin margen

Los de Antonio Hidalgo llegan en un estado de forma brutal: diez jornadas sin perder y 13 de los últimos 15 puntos posibles. Esa racha les ha catapultado a la segunda plaza y les ha dado el 'goal-average' particular sobre el Almería. El Dépor depende de sí mismo para volver a la élite, pero no puede relajarse ni un suspiro.

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Enfrente, el Andorra de Piqué viaja sin red. La derrota ante el Albacete, hace dos semanas, les dejó al borde del abismo y con un acta arbitral que pasará a la historia. El conjunto del Principado necesita ganar y rezar para que varios equipos de arriba fallen, en una carambola que ya no depende solo de su fútbol. Y el precedente de la primera vuelta, con ese 1-0 en el Estadi Nacional, demuestra que saben cómo hacerle daño al Dépor.

El 'efecto Piqué': del acta arbitral a la presión en el vestuario

Lo que pasó en el campo del Albacete no se quedó en el césped. El acta arbitral recoge amenazas verbales de Gerard Piqué al equipo arbitral, y eso ha prendido la mecha en todas las redacciones deportivas del país. El excentral, ahora propietario y cara visible del Andorra, ha vuelto a meter a su club en el ojo del huracán. Y aunque él no pise el verde, su sombra es alargada.

El técnico Carles Manso, en la previa, lanzó un aviso a Racing y Almería: que nadie dude de la profesionalidad de su vestuario. Pero las palabras del acta son las que son, y el runrún de un posible trato de favor si el arbitraje resultara polémico ya está servido. La presión sobre el colegiado de este domingo, aún sin confirmar, será máxima, y en Riazor se vivirá un ambiente de final anticipada.

Esto ya lo hemos visto: cuando un off-field calienta la lucha por el ascenso

No es la primera vez que una polémica extradeportiva condiciona una batalla por el ascenso. En 2013, un supuesto amaño de partidos ensució el playoff del Racing, y en 2015 la guerra de audios en el Córdoba dio la vuelta al planeta fútbol. Aquí la diferencia la marca el nombre propio: Gerard Piqué, un tipo que ha hecho de la controversia su segundo deporte y que ahora ve cómo su criatura se juega la vida con un estigma que él mismo ha generado.

Con lo ajustada que está la clasificación y con tres jornadas por delante, cualquier decisión arbitral se va a mirar con lupa. El Andorra necesita un milagro, pero también necesita que no le señalen con el dedo si sucede ese milagro. El partido del domingo es de los que hacen afición. Y de los que luego se recuerdan durante años, para bien o para mal.

El chisme en 3 claves (TL;DR)