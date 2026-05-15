La vivienda en Palma supera los 5.150 €/m²: récord histórico y sin freno

5.150 euros el metro cuadrado. Esa es la cifra que ha superado la vivienda en Palma de Mallorca este abril, según los últimos datos de Idealista. Un nuevo récord histórico que confirma lo que ya sentías: el mercado inmobiliario en Baleares no da tregua.

Si estás buscando piso, esta noticia te va a doler. El precio medio ha roto la barrera psicológica y se consolida como uno de los más altos de España, solo superado por algunos barrios de Madrid y Barcelona. Pero aquí la subida tiene trampa: los sueldos no siguen ni de lejos el mismo camino. Vamos por partes.

¿Qué ha pasado con los precios en Palma?

El portal Idealista publicó esta semana el dato de abril de 2026. El metro cuadrado se sitúa por encima de los 5.150 euros, un salto que ya se venía anticipando desde finales de 2025. Para que te hagas una idea: un piso de 70 metros cuadrados se va a los 360.500 euros.

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No es solo la compra. El alquiler medio en la capital balear ronda los 1.400 euros al mes, y encontrar algo decente por menos de 1.200 es poco menos que un milagro. La presión es doble: quien no puede comprar se lanza al alquiler, y quien no llega al alquiler se tiene que marchar a la periferia. O a la península.

Por qué Palma se ha convertido en la nueva locura inmobiliaria

El turismo es el gran culpable, pero no el único. La limitación de suelo, la inversión extranjera y la legislación autonómica que restringe las viviendas vacacionales han ido estrechando la oferta. Además, Baleares tiene una fiscalidad más baja para no residentes, lo que atrae compra especulativa. A eso súmale la subida del Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España), que encarece cualquier financiación.

El resultado es un mercado donde los locales compiten con compradores internacionales que llegan con la cartera llena. Y en esa pelea, el salario medio de la isla, que ronda los 1.650 euros netos al mes, se queda cortísimo.

Lo que significa para ti si estás buscando piso en 2026

Hagamos números. Con esos 1.650 euros netos y un Euríbor al 3,5% más el spread bancario (la diferencia que el banco se queda sobre el Euríbor), pedir una hipoteca a 30 años para los 360.500 euros del piso de ejemplo te dejaría una cuota mensual de unos 1.720 euros. Es decir, más de lo que ganas. Literalmente, te endeudarías para pagar la hipoteca sin poder pagar la hipoteca.

La tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) superaría el 100%. Y eso sin contar los gastos de escritura, la entrada del 20% que exige la mayoría de bancos… Vamos, que solo puedes plantearte comprar si tienes un ahorro previo generoso o familia que te eche un cable.

En el alquiler, la situación no pinta mejor. Con el precio medio, pagarías más del 85% de tu sueldo solo para el techo. Estamos en un punto en el que compartir piso ya no es una opción de juventud, es la única alternativa para cualquier trabajador medio.

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¿Hay alguna ayuda? El Bono Alquiler Joven ofrece hasta 250 euros al mes durante dos años para menores de 35 con renta inferior a un umbral (en Baleares, ese límite está en torno a los 24.000 euros anuales). Pero las solicitudes suelen colapsar y la administración autonómica no da abasto. Te cuento que algunas comunidades autónomas están estudiando ampliar la oferta de vivienda pública, pero de momento son promesas.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)