Eurovisión censura los abucheos a Israel en 2026 y la TV austriaca planta cara

Eurovisión está en su semana grande, pero el drama no viene de la música. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha censurado los abucheos a Israel en la primera semifinal, borrando del audio oficial el grito de 'stop the genocide' que se escuchaba de fondo. La televisión pública de Austria, en cambio, se planta y no tocará nada en su emisión.

España, Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos ya habían renunciado a participar este año en protesta por la presencia de Israel en el certamen. Pero lo de anoche fue más allá: durante la actuación de Noam Bettan, el representante israelí, se oyó claramente a una persona del público gritar 'stop the genocide', en alusión a los ataques militares en la Franja de Gaza.

El borrado que ha indignado a media Europa

La UER no tardó en pasar la tijera. Al subir la actuación a su canal de YouTube, eliminó por completo el audio de aquellos abucheos. Su argumento: 'Eurovisión debe centrarse en los artistas y la música', según confirmó una fuente de la organización a EFE.

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El detalle es que no se trataba de un simple abucheo. La protesta era concreta, directa, y resonó en un certamen que se vende como apolítico pero que arrastra un historial de polémicas con Israel desde hace años. La persona que gritaba acabó expulsada del recinto, según aclaró la ORF, por insistir en 'perturbar el evento'.

Austria planta cara: 'Creemos que es lo correcto'

Frente al mutismo de otras televisiones, la cadena pública ORF ha decidido dar un paso al frente. 'Tomamos una decisión y vamos a mantenerla, porque creemos que es lo correcto', aseguró este miércoles en rueda de prensa la directora de programación, Stefanie Groiss-Horowitz.

La ORF ya lo anunció en diciembre: no recurriría a ningún truco técnico para ocultar posibles protestas durante las actuaciones en directo. Y no solo lo dicen: en la emisión de ayer, el grito se escuchó sin cortes. Austria se convierte así en en el único país organizador que le planta cara a la UER en este punto.

Por qué este boicot es un síntoma (y lo que queda de festival)

No es la primera vez que Eurovisión choca con su pretendida neutralidad. En 2024 ya hubo tensiones por la participación israelí, y este año cinco países directamente se han borrado del mapa. La excusa de 'la música une' se cae cuando la organización opta por editar lo que no le gusta en lugar de permitir que el público se exprese.

Lo de Austria parece un gesto pequeño, pero en realidad es un torpedo a la línea de flotación de la UER. Si la cadena anfitriona se niega a censurar, ¿qué credibilidad le queda al discurso de que el festival es solo un concurso de canciones? Groiss-Horowitz ha dejado entrever que la decisión no tiene marcha atrás, y el sábado, en la gran final, veremos hasta dónde llega el desafío.

El chisme en 3 claves (TL;DR)