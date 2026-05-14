El 'modo taco' en portátiles: la nueva obsesión de Silicon Valley para no dormir a tus agentes de IA

Si esta semana ves a alguien en el aeropuerto caminando con el portátil ligeramente abierto, no es un fallo de bisagra ni un nuevo gesto de postureo millennial. El 'modo taco' evita que la máquina se duerma y mate a sus agentes a mitad de una tarea, y ya es la última obsesión de los ingenieros de IA en Silicon Valley.

Por qué demonios alguien anda con el portátil abierto

La explicación es, a la vez, ridícula y aplastantemente lógica. Los agentes como Claude Code u OpenAI Codex se usan para largos procesos de programación autónoma que pueden durar horas. Si cierras la tapa del todo, la mayoría de los sistemas operativos entran en suspensión y matan la sesión activa. Adiós al progreso acumulado.

Para colmo, muchos empleados no pueden tocar las opciones de energía ni instalar herramientas como Caffeinate porque el departamento de IT les ha capado el equipo. La solución más rápida y casi punk es sujetar la bisagra con un dedo y dejar la pantalla entreabierta mientras te desplazas a por un café o hacia la sala de reuniones. Un hack físico que burla las restricciones corporativas sin que los de sistemas puedan poner pegas.

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El vídeo que lo ha terminado de viralizar lo publicó la propia OpenAI hace apenas unos días. En él, una mano anónima baja unas escaleras con el portátil abierto en modo taco y la promesa de que “estamos ante un regalo”. La comunidad lo pilló al instante, el detalle que todo el mundo está pasando por alto es que la gran paradoja es que esos agentes no duermen, pero sus creadores apenas pueden mover el portátil sin estrangularlos.

Del postureo al orgullo: así se ha convertido en símbolo de estatus tech

Según testimonios recogidos por Business Insider, la escena se repite en cafeterías, terminales de vuelo y pasillos de oficinas de Palo Alto a San Francisco. Al principio algunos se sentían un poco raros, pero ahora el gesto casi se exhibe. Se ha convertido en un emblema de estatus profesional para los usuarios intensivos de IA. Si te ven con la pantalla abierta a 30 grados, es que tus agentes están vivos y coleando, y tú probablemente estás en la cresta de la ola.

El postureo tiene su lógica: como fenómeno aspiracional es más sutil y efectivo que cualquier pegatina de GitHub en la tapa. Antes te medías por el número de monitores, ahora por llevar el MacBook cual taco de tortilla mientras tu agente de IA sigue depurando código en segundo plano. Un poco absurdo, sí, pero coherente con una industria donde hasta el vibecoding fue tendencia.

Hay otras maneras, pero a nadie le importa

Los foros de Reddit se han llenado de críticas, claro. Recuerdan que en cualquier portátil se puede configurar el cierre de tapa para que no haga nada, o ejecutar todo en una máquina virtual en la nube y olvidarte del hardware. Sin embargo, los más duros del agent gaming prefieren el control local y la inmediatez. Y, seamos sinceros, necesitan el ritual físico. El 'modo taco' no es solo una necesidad técnica, es una identidad.

Eso sí, la moda deja algunas preguntas abiertas. ¿Hasta cuándo tolerarán los fabricantes tener un ejército de usuarios andando con las bisagras a medio abrir? Quizá llegue el día en que Apple añada un "modo agente" en sus ajustes y nos evite el espectáculo. O quizá la próxima gran polémica de Silicon Valley sea una oleada de portátiles rotos por esta costumbre. De momento, los ingenieros seguirán sujetando la pantalla como quien lleva un frisbee demasiado valioso.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La imagen es tan absurda como reveladora: los agentes de IA obligan a los humanos a adoptar posturas ridículas para mantenerlos con vida. Si la propia OpenAI lo convierte en meme, es que hay tela que cortar — dentro de dos semanas igual ya estamos todos paseando el portátil abierto por la calle.

El resumen para vagos (TL;DR)