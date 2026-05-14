Inma Cuesta juega a 'Casar, matar, fo***' y elige a Florentino Pérez en La Revuelta

Inma Cuesta llegó a La Revuelta para presentar su nueva serie y se marchó habiendo propuesto matrimonio a Florentino Pérez. La actriz, que estrena la segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño' este 15 de mayo en Netflix, cambió en el último momento las preguntas clásicas de David Broncano por un juego mucho más personal. Y la combinación de nombres que soltó fue sencillamente magnífica.

El programa arrancó con el ritual de regalos. Inma le entregó a Broncano un kit de feria completa: botella de vino fino, mantón, una flor y un abanico. Se dejó el mantón puesto durante casi toda la entrevista y ambos recordaron su paso por Águila Roja, la serie que la catapultó hace años. También habló de su perra, que tiene ya 18 primaveras, y todo fluía con la calma de una charla entre colegas hasta que llegó el momento de la verdad.

El 'casar, matar, fo***' que Broncano no vio venir

Cuando el presentador se disponía a lanzarle sus preguntas marca de la casa, Inma le paró en seco. "Vamos a jugar a 'casar, matar y fo***'. A mí lo de matar me parece un poco fuerte; yo diría descartar", le soltó. Broncano intentó escaquearse con un "¿por qué salgo yo perdiendo en este juego?" pero la actriz no cedió. Así que el de Jaén aceptó a regañadientes y tiró primero.

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Le propuso a su invitada un trío de nombres que ya es historia del programa: Ana Rosa Quintana, Henar Álvarez y Marc Giró. Broncano, fiel a su estilo, no se anduvo con rodeos: se casó con Ana Rosa por "las propiedades y fincas" y descartó sin piedad a Henar Álvarez. La noche de pasión se la llevó Marc Giró. Rápido, sin pestañear.

Florentino, Sydney Sweeney y un descarte cantado

Luego llegó el turno de Inma Cuesta con una terna aún más salvaje: Florentino Pérez, Sydney Sweeney y Lucas, de Andy y Lucas. La actriz lo tuvo claro desde el principio. "Voy a ser como tú con Ana Rosa y me voy a casar con Florentino y hacemos un buen acuerdo matrimonial", dijo sin dudarlo. Broncano, entre risas, le advirtió de que el presidente del Madrid "está en un momento complicado" en referencia a la polémica rueda de prensa que lleva días coleando. Ella, ajena al ruido madridista, ni se inmutó.

La decisión final fue quirúrgica: descartar a Lucas —el de Andy y Lucas, sí— y vivir una noche de pasión con Sydney Sweeney. El público estalló y las redes no tardaron ni tres minutos en convertir la secuencia en clip viral. No es para menos: la combinación Florentino-Sweeney-Lucas es puro disparate televisivo cocinado a fuego lento.

Por qué este momento funciona tan bien

No es la primera vez que La Revuelta acierta al mezclar invitados con perfiles alejados del universo Broncano con la mecánica fresca del programa. Ya pasó con Antonio Resines, con Aitana e incluso con Belén Esteban, y el patrón se repite: cuando el entrevistado entiende el tono y se lanza, el resultado es oro puro para la televisión en directo. Inma Cuesta llegó con oficio de muchos años y se comió la cámara con una naturalidad que ya quisieran otros invitados más ensayados.

El gag funciona porque ella no viene del humor ni de la autopromoción agresiva. Viene a hablar de una serie de Netflix que se estrena mañana —Berlín y la dama del armiño, la precuela de La casa de papel— y acaba eligiendo marido entre el constructor más famoso de España y una estrella de Hollywood. La mezcla es tan absurda que solo puede salir bien. O mal, pero de esa forma en que el ridículo ajeno es puro entretenimiento.

Mañana sabremos si la serie está a la altura del momentazo televisivo que su protagonista regaló anoche. De momento, el juego ya tiene un nuevo capítulo de oro para el recuerdo. Y Florentino Pérez, sin pretenderlo, una propuesta de matrimonio más para la colección.

El chisme en 3 claves (TL;DR)