¿Trabajas en el PC todo el día? 6 estiramientos de espalda para oficina que relajan los trapecios

Reconozcámoslo: pasar ocho horas encorvado frente a la pantalla convierte la espalda en una tabla. Y los trapecios, esos músculos que van del cuello a los hombros, se ponen como piedras. Si te suena, tranqui, que yo he estado ahí.

El verdadero culpable de la rigidez (y no es la silla)

La mayoría de la gente echa la culpa a la silla o al monitor mal colocado. Pero el problema de fondo es la quietud. Tus músculos están diseñados para moverse, y cuando los obligas a mantener la misma postura durante horas, se acortan y se tensan. El pecho se cierra, los hombros se van hacia adelante y los trapecios cargan con todo el estrés. No es solo una cuestión de comodidad: es biomecánica pura. Por eso, el mejor truco no es comprar una silla de mil euros, sino interrumpir esa inmovilidad con unos pocos gestos que cualquiera puede hacer en la misma oficina.

Los seis estiramientos que le devuelven la vida a tus trapecios

He probado estos movimientos en mis propias maratones delante del ordenador y te aseguro que funcionan. Son sencillos, no necesitas material y tardas menos de lo que dura una pausa para el café.

Publicidad

1. Rotación dorsal sentado: siéntate erguido, cruza los brazos sobre el pecho y gira el tronco hacia un lado sin mover la pelvis. Aguanta un par de segundos y vuelve al centro. Repite 5 veces por cada lado. Notarás cómo se desbloquea toda la columna.

2. Extensión dorsal en la silla: coloca las manos detrás de la nuca y apoya la mitad de la espalda contra el borde del respaldo. Inclínate hacia atrás con suavidad, mirando al techo, y deja que el pecho se abra. Es un alivio inmediato para la sensación de pesadez.

3. Apertura de pecho: entrelaza las manos detrás de la espalda y estira los brazos mientras sacas pecho. Mantén la postura 20 segundos. Así liberas la tensión que acorta los pectorales y tira de los hombros hacia delante.

4. Deslizamientos en la pared: apoya la espalda y los glúteos contra una pared. Dobla los codos a 90 grados con manos y antebrazos en contacto con la superficie. Desliza las manos hacia arriba dibujando una “Y” y luego bájalas hacia una “W”. Es un movimiento suave que reeduca la postura sin esfuerzo.

5. Estiramiento del cuello y los trapecios: deja caer la oreja derecha hacia el hombro del mismo lado, muy despacio. Para aumentar el estiramiento, proyecta la mano derecha hacia el suelo. Mantén 30 segundos por lado. Este es el que más alivia los dolores de cabeza de última hora.

6. Alcance largo hacia adelante: extiende los brazos al frente, entrelaza las manos con las palmas hacia afuera y empuja lejos del cuerpo mientras redondeas ligeramente la espalda alta. Imagina que separas los omóplatos. Aguanta 30 segundos y respira hondo.

Cada cuánto tienes que estirar (y cuándo parar si te duele)

La clave está en la frecuencia. Con hacer estos ejercicios cada dos horas es suficiente para que la fatiga no se acumule y se convierta en una contractura. Ponte una alarma en el móvil, verás cómo cambia la cosa. Eso sí, escucha a tu cuerpo: si notas un pinchazo agudo, reduce el rango de movimiento o detente. Nada de rebotes ni tirones bruscos. Y si el dolor persiste o tienes hormigueo en los brazos, toca visita al fisioterapeuta. La mayoría de las veces, sin embargo, basta con recordarle a los músculos que existen. Ya me contarás cómo te sienta la pausa activa.

Publicidad

🧠 Para soltarlo en la cena

Moverse cada dos horas impide que tu espalda acabe tiesa.