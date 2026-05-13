El bombazo de Ciara Miller: acusa a West Wilson de liarse con Jenn Fessler, la casada de 'RHONJ'

Ciara Miller ha tirado de la manta y la ha liado parda. La estrella de 'Summer House' soltó anoche la bomba que nadie esperaba: West Wilson se habría acostado con Jenn Fessler, la mismísima 'Real Housewife' de Nueva Jersey y, por si fuera poco, casada desde hace 27 años.

Una defensa que acabó en acusación

Todo estalló cuando Jenn Fessler, en una entrevista con Page Six, se puso de parte de West frente a Ciara. 'Yo también quiero a West. Es el perrito golden retriever más dulce y adorable', dijo. El problema es que Ciara leyó esas palabras en Threads y contestó con un misil: 'Lol, porque ellos también se acostaron'. Respuesta corta, directa y con una carita de voltereta que lo decía todo.

La frase corrió como la pólvora. Y no era para menos: Jenn Fessler es una mujer casada. Su aniversario número 27 lo celebró con un chiste muy subido de tono que ahora se ha vuelto en su contra: 'Feliz 27. ¡Podrías acostarte con West o Amanda y yo seguiría aquí!'. La ironía duele.

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Negativas, abogados y un arrepentimiento a medias

West lo negó con un escueto 'me entero ahora' en Instagram. Una fuente cercana insistió en que es 'una acusación absurda'. Pero la respuesta más sonada fue la de Jenn. Primero tiró de humor, luego amenazó con acciones legales por difamación y acabó achacando todo a su fama de 'Messy Fessy' (Fessy la Liosa): 'Soy desordenada, no me acuesto con ese chaval. Jamás he tenido un momento íntimo con West Wilson'.

En un podcast, la empresaria explicó que su marido abogado se tomó el rumor a risa hasta que afectó a sus hijos. Ahí se acabaron las bromas. Pero aún así, Jenn no quiere denunciar a Ciara porque 'ya está sufriendo bastante por lo que le hicieron'. Eso sí, exige una disculpa.

Curiosamente, sí aceptó las disculpas de West, que llamó a la familia para pedir perdón por haberlos metido en el lío. Y Jenn confesó que se arrepiente de haberlo defendido con tanto entusiasmo: 'Me pasé. Él la ha hecho daño de verdad'. Aunque el arrepentimiento no borra el mensaje de Ciara.

Ciara no se baja del ring

La modelo reaccionó al podcast con la misma contundencia: 'No me j*das' y 'Estoy viendo a la gente echarse atrás' fueron sus comentarios en Threads. No hay rastro de disculpa. Y con razón: el daño está hecho y el salseo sigue subiendo como la espuma.

Así que tenemos reality, ex parejas, defensas que se vuelven en contra y una amenaza legal que puede quedarse en nada. El drama perfecto para un lunes cualquiera en Bravo.

Un patrón muy de reality

No es la primera vez que una defensa enrevesada acaba salpicando al defensor. Los realities funcionan exactamente así: un pequeño gesto se convierte en un terremoto. Ya lo vimos en 'La isla de las tentaciones' con amigas que tomaban partido y terminaban en el ojo del huracán. La diferencia aquí es que Jenn Fessler es una figura consolidada, con matrimonio público y una imagen que proteger.

Personalmente, me inclino a pensar que Ciara no suelta una bomba así sin algún hilo del que tirar. La reacción tan visceral de Jenn, con abogados de por medio, no ayuda a calmar las aguas. Si de verdad no pasó nada, ¿por qué no zanjarlo con una risa y pasar página? La amenaza judicial le da al rumor una gravedad que quizá no tenía.

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Los próximos capítulos de 'Summer House' prometen, y las redes no van a dejar de preguntar. Mientras, todos pendientes del próximo movimiento de Ciara. Porque ella, de momento, sigue en su postura: 'No me busques'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)