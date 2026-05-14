María José Fuenteálamo califica de machista a Florentino Pérez por su comentario 'mujer al volante'

María José Fuenteálamo no se ha mordido la lengua. La columnista de ABC ha respondido este miércoles en 'En boca de todos' al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez se refirió a ella como 'una mujer que no sé si sabe algo de fútbol' y la cosa ha explotado en las redes como un bidón de gasolina en una hoguera.

El tuit envenenado que ha desatado la tormenta

Todo viene de la sorprendente rueda de prensa del martes, donde Florentino anunció elecciones y aprovechó para cargar contra ABC. El mandatario blanco, visiblemente enfadado, soltó aquello de: 'Me tengo que dar de baja por honrar a mi padre. Mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Dos artículos hoy en el ABC, una mujer que no sé si sabe algo de fútbol...' La frase, con un tufillo inconfundible a 'mujer al volante, peligro constante', ha sido el pistoletazo de salida de un incendio mayúsculo.

La periodista que ha puesto a Florentino en su sitio

En 'En boca de todos' (Cuatro), la aludida ha respondido con una mezcla de ironía y contundencia. 'Yo creo que algo sé de fútbol, pero al lado de Florentino no me atrevo a hacer un examen contra él', ha arrancado, para dejar claro que su columna no iba de tácticas sino de algo más de fondo: 'Yo hablo del saber perder. Algo que nos empeñamos en enseñarle a nuestros hijos y algo que debería saber hacer el Real Madrid porque no siempre se gana'. El zasca ha sido fino pero demeledror.

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Fuenteálamo se enteró del ataque por sus amigos porque, según confesó, ni siquiera estaba pendiente de la rueda de prensa. 'Era la primera vez que yo escribía sobre las crisis del Real Madrid y yo, ayer, no me lo podía creer. Florentino hablando de mi... Me voy a tener que hacer cronista deportiva o algo', ha bromeado. El tono distendido no ha ocultado la gravedad del comentario, y cuando Nacho Abad le preguntó si consideraba machistas las palabras de Pérez, la periodista ha sido cristalina.

Ha relatado cómo, nada más escucharlo, pensó en las futbolistas y en las mujeres del mundo del deporte. 'Decir 'machista' es poco... lo de ayer muestra lo que hay detrás... Ha sido como 'mujer al volante'... Tengo grandísimas amigas futbolistas, yo las escribía y les decía: No había sido consciente de lo que decíais'. Ese paralelismo con el tópico rancio de de la conductora inepta ha calado hondo y ha disparado los mensajes de apoyo en X.

El machismo que se esconde tras un 'no sé si sabe de fútbol'

La polémica recién servida no es un caso aislado. Hace menos de tres años, el beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso ya evidenció una mochila pesada de paternalismo y menosprecio en el fútbol. El comentario de Florentino —por más que él lo disfrazara de enfado con un periódico— perpetúa el mismo cliché: si eres mujer y opinas de deporte, tienes que demostrar el doble. Fuenteálamo, que nunca había escrito de fútbol sino de valores como el saber perder, ha puesto el dedo en la llaga.

El presidente madridista tiene un largo historial de salidas de tono en ruedas de prensa, pero esta vez el ruido no se va a apagar con un simple titular. La comparación con el 'mujer al volante' es tan gráfica que cualquier intento de justificación suena a excusa. Lo que parecía una pulla personal ha acabado siendo un problema de de género que trasciende al club blanco. La periodista, mientras, ha demostrado que no hace falta ser cronista deportiva para entender que un presidente no puede hablar así.

El próximo capítulo, si Florentino decide responder, será puro salseo. Mientras, las redes arden con un debate que ya va más allá del fútbol.

El chisme en 3 claves (TL;DR)