Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
Resultados del sorteo de la Bonoloto del 3 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 3 de mayo, ha estado formada por los números 25, 45, 40, 27, 13 y 38. El número complementario es el 20 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 1.949.203,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 900.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor número 14.505 de Argentona (Barcelona), situado en Gran, 18.

