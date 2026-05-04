Muere Rocío Bernal a los 49 años por un cáncer de pulmón

Bernal era una actriz de oficio, de las que se han hecho a base de funciones, ensayos, giras y compañeros. Su Doña Inés en el Tenorio del Romea se convirtió en cita obligada cada Día de Todos los Santos en Murcia, una de esas representaciones que pasan de generación en generación y que en su caso llevaba años enganchando a público nuevo.

El montaje del Tenorio en el Teatro Romea es una de esas tradiciones escénicas con peso real en la ciudad. Y dentro de ese montaje, su Doña Inés era de las que se quedaban grabadas: voz limpia, presencia y un manejo del verso de Zorrilla que no todos los repartos consiguen. Quien fue al Romea en los últimos años a ver el clásico la vio a ella.

Más allá del Tenorio, su carrera pasó por compañías locales, montajes contemporáneos, doblaje y formación. Una trayectoria sin focos de prensa rosa pero con un currículum que cualquiera del gremio respeta. De esas actrices que sostienen una función entera con la mirada.

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Un cáncer de pulmón que se la ha llevado a los 49

La causa del fallecimiento ha sido un cáncer de pulmón, según ha trascendido. Tenía 49 años. La enfermedad se ha llevado a una intérprete en plena madurez profesional, justo en ese momento en que una actriz de teatro empieza a coger papeles con más capas, más matiz y más libertad.

Los datos de contexto pegan fuerte. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo, con cerca de 1,8 millones de fallecimientos anuales. En España, los últimos datos publicados por el INE lo sitúan también entre los tumores con mayor mortalidad, especialmente preocupante por el aumento de casos en mujeres en las últimas dos décadas.

Una cifra que duele leer en un día así.

El teatro español despide a una de sus voces clásicas

Aquí toca pararse un momento. La muerte de Rocío Bernal no es la noticia del minuto en TikTok, no va a ser trending mundial, no habrá vídeos virales con su nombre. Y precisamente por eso merece la pena dedicarle un texto. El teatro de provincias sostiene una parte enorme de la cultura española que casi nunca llega al titular, y actrices como ella son las que mantienen viva esa cadena.

El paralelismo está ahí. Cuando murió Verónica Forqué hubo titulares, especiales, podcasts. Cuando se va una actriz consagrada en una compañía regional, el eco es más bajito pero la pérdida en el ecosistema es real: hay un Tenorio que el año que viene tendrá que buscar otra Doña Inés, hay alumnos suyos que se quedan sin maestra, hay una sala que no volverá a sonar igual. Eso también es cultura, aunque no haga ruido.

En los próximos días el Romea y las compañías con las que ha trabajado irán publicando comunicados y posiblemente algún homenaje en función. La cita con el Tenorio del próximo noviembre será, casi seguro, una despedida sentida sobre el escenario donde más brilló. Habrá que estar atentos.

Descanse en paz.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)