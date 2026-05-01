Una tienda japonesa te hace un examen para venderte cartas Pokémon

En Japón se han hartado de los revendedores y han encontrado la solución más bizarra posible: un examen tipo test para comprar cartas Pokémon. Sí, has leído bien.

La tienda Hareruya 2, especializada en juegos de cartas coleccionables, ha decidido que si quieres llevarte sus sobres de Pokémon TCG más codiciados, primero tienes que demostrar que sabes de qué va esto. Nada de entrar, pagar y salir corriendo a venderlo en eBay por el triple. Aquí se viene a estudiar.

Cómo funciona el examen anti-revendedor

El test consta de varias preguntas sobre mecánicas del juego, tipos de Pokémon, reglas básicas y conocimiento general del TCG. Si fallas, te quedas sin comprar. Así de tajante. El que no sepa qué tipo es débil contra agua, se va a casa con las manos vacías. La idea, según ha trascendido en redes sociales japonesas y en medios especializados como MásGamers, es filtrar a los compradores reales de los oportunistas que solo quieren rascar margen.

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El fenómeno no es menor. En los últimos años, el mercado de cartas Pokémon ha vivido una burbuja brutal: sobres que desaparecen de las estanterías en minutos, colas kilométricas en cada lanzamiento y precios de reventa que multiplican por cinco o por diez el valor original. Hay cartas individuales que se han vendido por cientos de miles de euros en subastas internacionales, y el frenesí ha terminado por dejar a los fans de toda la vida sin acceso a su propio hobby.

Cosas que pasan en 2026.

Por qué Japón se lo está tomando tan en serio

Allí, Pokémon no es una franquicia más: es patrimonio nacional emocional. La saga nació en Game Freak en los noventa y desde entonces ha sido un pilar cultural tan grande que tiene su propia entrada extensa en Wikipedia y un parque temático en obras. Que los revendedores extranjeros, muchos venidos en tours organizados, vacíen las estanterías para inflar precios online ha generado un cabreo monumental entre los aficionados locales.

Hareruya 2 no es la primera tienda en intentar plantar cara, pero sí la más creativa. Otras han optado por loterías, por límites de unidades por persona o por exigir tarjeta de fidelidad con historial. El examen, en cambio, es elegante: no discrimina por nacionalidad ni por aspecto, solo por conocimiento. Si te has leído los reglamentos, pasas. Si vienes a especular, te pillan en la pregunta tres.

Y aquí viene la parte interesante: funciona mejor de lo que parecería sobre el papel. Los revendedores profesionales suelen comprar por volumen y delegar la tarea en personas contratadas que no tienen ni idea del producto. Un test básico les rompe toda la cadena de suministro. Es jiu-jitsu comercial.

Lo que esto dice del mercado coleccionable global

El caso de Hareruya 2 conecta con una tendencia más amplia que llevamos viendo desde la pandemia: el coleccionismo se ha convertido en activo financiero, y eso ha estropeado el hobby para quien lo vivía como tal. Pasó con las zapatillas en los 2010, con los NFTs en 2021 y ahora con las cartas. Cada vez que un mercado de nicho se vuelve mainstream entran los especuladores, los precios se desbocan y los originales acaban expulsados.

Lo que hace especial este caso es que la respuesta no viene del fabricante ni del regulador, sino de una tienda pequeña que ha decidido proteger a su clientela a base de ingenio. Recuerda un poco a aquellos pubs ingleses que cobraban entrada solo a turistas, o a los restaurantes japoneses que no aceptan reservas extranjeras. Discutible desde fuera, comprensible desde dentro.

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El asunto es gordo. Mientras The Pokémon Company sigue imprimiendo dinero (literalmente, en forma de cartas), las tiendas pelean por mantener vivo el espíritu del juego. Si el modelo Hareruya 2 cuaja, no descartemos ver tests parecidos en otros lados. Imagínate un examen para comprar Labubus, o para entrar a un drop de Supreme. El futuro del comercio podría parecerse mucho a un instituto de secundaria.

Caos, pero caos del bueno.

El resumen para vagos (TL;DR)