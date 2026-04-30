Vine vuelve como DiVine: la app de Jack Dorsey que reta a TikTok

Jack Dorsey ha desempolvado Vine y lo ha devuelto a la calle con otro nombre: DiVine ya está disponible en iOS y Android para enfrentarse a TikTok. Sí, el de los seis segundos. Sí, el que mataron en 2017.

La app aterriza con medio millón de vídeos rescatados del servicio original, según ha confirmado el propio Dorsey en su cuenta oficial en X. Una cápsula del tiempo con formato vertical y la promesa de que esta vez no morirá joven.

Qué es exactamente DiVine y por qué Dorsey ha vuelto a meterse en este lío

DiVine es, esencialmente, Vine reencarnado. Vídeos cortos, en bucle, sin algoritmo invasivo (de momento) y con una estética que recupera el espíritu de aquella red social que durante tres años marcó el ritmo del humor en internet. Para los que no estuvieran allí: Vine fue la plataforma de microvídeo de seis segundos que Twitter compró en 2012 y enterró en 2017, dejando un agujero que TikTok aprovechó para conquistar el planeta. Más contexto en su entrada de Wikipedia.

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La gran novedad respecto al original es el archivo: medio millón de vídeos clásicos están disponibles desde el primer día. Eso significa que abres la app y puedes encontrarte con los memes que definieron 2014, los seis segundos que lanzaron carreras enteras, las frases que aún hoy se citan sin saber de dónde salieron. Nostalgia pura empaquetada en bucle.

Dorsey la lanza bajo el paraguas de su nuevo proyecto independiente, alejado de Twitter/X y con la filosofía descentralizada que viene predicando desde que dejó Bluesky. La cosa pinta interesante.

El reto a TikTok: ¿hueco real o nostalgia que dura un mes?

Aquí toca ser sinceros. Plantarle cara a TikTok en 2026 es un movimiento valiente o suicida, según se mire. La aplicación china domina el mercado del vídeo corto con una cuota que asusta, su algoritmo es probablemente el mejor producto de software de la última década y la competencia (Reels, Shorts) lleva años intentando arañarle puntos sin éxito real.

DiVine no llega como un clon. Llega como una alternativa con identidad: seis segundos, formato fijo, comunidad pequeña, sin la carrera por el engagement infinito. Es exactamente lo contrario de lo que TikTok ofrece, y ahí puede estar la jugada. Una app para quien está harto del scroll eterno y quiere algo más limitado, más artesanal, más memorable.

El público joven, eso sí, no tiene memoria de Vine. Para alguien de 17 años, esto es una app nueva con vídeos vintage. Lo cual, paradójicamente, puede jugar a favor: el formato corto vertical les resulta familiar y la estética 2014 está completamente de vuelta en TikTok desde hace meses.

Lo que esto dice del momento que vive el vídeo corto

El relanzamiento de Vine no es casualidad. Llega justo cuando TikTok atraviesa su enésima crisis regulatoria en Estados Unidos, cuando los creadores se quejan abiertamente del descenso del alcance orgánico, y cuando la nostalgia por la internet pre-algorítmica es uno de los grandes motores culturales del momento. Hay precedentes: BeReal aprovechó un hueco parecido en 2022 con la promesa de autenticidad, explotó durante un año y se desinfló cuando la novedad pasó. Poparazzi siguió un guion idéntico. La pregunta es si DiVine tiene argumentos para no acabar igual.

Tiene dos cosas a favor que aquellas no tenían: un archivo histórico que es valor cultural en sí mismo, y un Jack Dorsey que ha aprendido de los errores de Twitter y de Bluesky. Y una clarísima en contra: monetizar esto sin convertirse en TikTok es un puzzle que nadie ha resuelto. La próxima parada será ver si Dorsey suelta detalles del modelo de negocio en la siguiente keynote, prevista para el segundo semestre del año.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. El regreso es emocional, el archivo es oro y el momento cultural acompaña — pero plantarle cara a TikTok con seis segundos en bucle es un órdago. Si en seis meses no hay creadores nuevos haciendo contenido nativo, esto se queda en cápsula nostálgica (y oye, tampoco estaría mal).

El resumen para vagos (TL;DR)