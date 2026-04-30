Resultados del sorteo de la Bonoloto del 29 de abril

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 29 de abril, ha estado formada por los números 11, 23, 41, 10, 34 y 1. El número complementario es el 48 y el reintegro, el 7. La recaudación ha ascendido a 2.561.437 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 18.070 de Burgos, situado en San Pedro Cardeña, 4.