Cargas policiales contra ultras del Atlético antes del Arsenal

Bengalas, sillas volando y antidisturbios cargando a las puertas del Metropolitano. La previa del Atlético-Arsenal se fue de las manos antes de que rodara el balón.

Qué pasó exactamente en los aledaños del Metropolitano

El choque entre ultras rojiblancos y la Policía estalló horas antes del pitido inicial. Un grupo del Frente Atlético encendió bengalas y lanzó objetos contra los agentes en las inmediaciones del estadio, según ha contado 20 Minutos. La respuesta de los antidisturbios fue inmediata: cargas para dispersar al grupo y varios identificados sobre el terreno.

El partido era de los gordos. Semifinal de Champions, Arsenal en la ciudad, ambiente de los de marcar el calendario en rojo. Y aun así, lo que se llevó las primeras portadas no fueron las alineaciones, sino el humo y el caos a pie de calle. Tela.

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La afición visitante llegó escoltada por dispositivos especiales, algo que ya estaba previsto en el plan de seguridad coordinado con la Delegación del Gobierno, pero el foco del problema estuvo en la zona de fondo donde se concentran habitualmente los grupos del Frente Atlético. El operativo policial fue uno de los más amplios de la temporada en Madrid, con refuerzos de la Brigada Móvil y presencia de unidades de información.

Por qué esto va más allá de un incidente puntual

Aquí viene lo importante. El Atlético lleva años intentando desligarse oficialmente del Frente Atlético, un grupo declarado violento por la Comisión Estatal contra la Violencia desde hace tiempo. El club retiró el reconocimiento oficial al grupo hace más de una década, pero la presencia en los aledaños del estadio sigue siendo un quebradero de cabeza recurrente.

Los protocolos están. El problema es que cuando coincide partido grande, rival inglés con su propia afición de riesgo y temperatura emocional alta, el cóctel se dispara. Lo vimos con el Manchester City, lo vimos con el Inter en su día, y volvemos a verlo ahora. La normativa de la UEFA obliga al club local a garantizar la seguridad en un perímetro extenso, y los incidentes en zonas de aparcamiento o accesos cuentan a la hora de evaluar sanciones económicas o cierres parciales.

El precedente que nadie quiere recordar

Madrid ya vivió escenas parecidas en otras semis europeas. El recuerdo más incómodo es el del derbi madrileño de 2017 contra el Leicester, con cargas en la zona de Piovera, y antes el famoso episodio de 2014 con el Chelsea. Cada vez que el Atlético juega una eliminatoria de las grandes en casa, el dispositivo policial se prepara para lo peor. Y no siempre se evita.

Lo que llama la atención esta vez es el momento. El club rojiblanco arrastra una temporada complicada en LaLiga, la afición está caliente con la directiva por el mercado de invierno, y la Champions era el oasis. Que la noche se enturbie con cargas en la previa es justo lo contrario al relato que el Cholo y compañía querían vender. La conversación del miércoles tendría que haber sido sobre fútbol. Acabó siendo sobre porras.

¿Sirve de algo otro comunicado del club condenando los hechos? Veremos. El historial dice que las medidas reales llegan tarde y mal, y que la convivencia entre estadio moderno y grupo violento sigue sin resolverse. La pelota, ahora, está en el tejado del comité de competición de la UEFA y de las autoridades españolas. Si quieres más contexto sobre cómo se gestionan estos grupos en España, la entrada de Wikipedia sobre el Frente Atlético recoge buena parte del recorrido. Próximas semanas: movidas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)