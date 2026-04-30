El trágico secreto familiar que sale a la luz hoy en 'La Promesa'

Los seguidores de la ficción de época de Televisión Española, 'La Promesa', tienen una cita ineludible esta misma tarde. Hoy jueves 30 de abril a partir de las 18:35 horas, La 1 emite el esperado capítulo 825 de la serie.
El duque de Carril ha decidido jugar su carta más sucia y peligrosa hasta la fecha. El noble lanza un ultimátum directo contra Manuel. La exigencia es total y no admite ningún tipo de negociación. El duque pedirá al heredero que aumente considerablemente su inversión económica en los negocios conjuntos. En caso de recibir una negativa, Carril amenaza con acudir inmediatamente al emisario real para destapar un enorme escándalo social. Piensa revelar que Vera es su hija legítima y acusará a los Luján de haberla mantenido “secuestrada” todo este tiempo en 'La Promesa'.
Esta grave acusación no solo mancharía para siempre el buen nombre de la familia entera. Un escándalo de semejantes proporciones arruinaría de forma automática la restitución del título nobiliario de Curro, un objetivo por el que todos han luchado incansablemente. Ante esta peligrosa advertencia, Manuel tomará la iniciativa y buscará a Vera para mantener una conversación a solas. Durante el encuentro, Manuel descubrirá que Vera le confiesa que huyó lejos de su padre porque lo considera un criminal, un dato clave que da un vuelco total a la manera en que Manuel percibe ahora a su chantajista.
Pía rompe su silencio y hunde a Santos con la peor noticia hoy en 'La Promesa'
Pía lleva mucho tiempo observando el inmenso sufrimiento que arrastra Santos por los pasillos. Al ver al lacayo tan sumamente afectado y hundido anímicamente, el ama de llaves toma una decisión drástica que marcará un antes y un después en las cocinas de la propiedad. Siente que no puede seguir callando un secreto tan pesado y decide contarle toda la verdad sobre la tragedia familiar.
El momento de la confesión promete dejar a la audiencia de 'La Promesa' conteniendo la respiración en sus sofás. Pía le revelará a Santos que Ricardo fue la persona que mató a su madre. Aunque la mujer le aclara de inmediato que el fatídico suceso ocurrió por culpa de un accidente y no de forma premeditada, la información resulta letal.
El tenso cara a cara que empuja a Curro al límite de su cordura
Las investigaciones oficiales siguen su curso en el palacio y la ronda de entrevistas dirigida por Salvatierra alcanza hoy un punto verdaderamente crítico. Lorenzo aprovecha su turno de interrogatorio para ejecutar un ataque muy calculado. Utiliza su tiempo a solas con el investigador para criticar a Curro y dibujar una imagen pésima sobre él. Salvatierra, lejos de archivar estas dañinas declaraciones, decide actuar de inmediato y cita al joven para un tenso careo con su detractor.
Lorenzo no se muerde la lengua y acusará a Curro en su propia cara de ser un joven inestable y un auténtico déspota. El golpe más bajo llegará instantes después cuando el capitán apunte hacia la figura emocional de Curro. Lorenzo afirmará que Ángela padece un grave trastorno mental y asegura que debería ser internada urgentemente en un sanatorio. Escuchar semejantes humillaciones provocará que Curro esté a punto de perder el control.
Las mentiras de Estefanía sirven para salvar el secreto de Carlo
María lleva un tiempo atando cabos y tiene una duda persistente que no la deja dormir tranquila últimamente. Movida por la curiosidad, decidirá encarar de frente a Estefanía y a Carlo para salir de dudas. Su meta es preguntarles si ambos se conocían de antes de coincidir trabajando en 'La Promesa'.
A pesar de la emboscada, la nueva doncella demuestra tener unos nervios de acero ante su compañera. Estefanía optará por mentir descaradamente a la cara de María y negará cualquier tipo de relación previa con el trabajador.
Las tramas también dejan un pequeño espacio para la honestidad y la reconciliación. Martina y doña Pilarcita protagonizan un momento de absoluta sinceridad que sirve para despejar el camino del proyecto caritativo.
Ambas mujeres deciden quitarse las caretas sociales y hablar sin tapujos sobre las fricciones que han mantenido paralizado el avance del trabajo durante tantos días. La presidenta de la asociación da su brazo a torcer de manera sorprendente y asume sus propios errores ante su interlocutora.