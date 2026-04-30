Marvel publica el guion de Spider-Man: Brand New Day y rompe sus reglas

Marvel ha hecho algo que no hace nunca: soltar las tres primeras páginas del guion de Spider-Man: Brand New Day antes del estreno. Sin filtraciones, sin leaks de Reddit, sin un becario despedido. Lo han publicado ellos.

Y la frase que lo cambia todo está en la página uno: 'Peter está solo'. Tres palabras. Más peso que media tonelada de tráiler.

Qué se ha publicado exactamente y por qué es raro de narices

Lo que ha circulado, según recogió IGN, son las tres páginas iniciales del guion firmado por Chris McKenna y Erik Sommers, los mismos del tridente reciente del trepamuros. La escena de apertura sitúa a Peter Parker en un Nueva York que ya no le reconoce, después del borrado memorístico que cerró No Way Home. Sin Stark, sin May, sin MJ recordándole, sin Ned. Peter empieza la película desde cero y la página uno te lo deja claro.

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Que Marvel publique páginas de guion oficialmente es casi inédito. La compañía protege sus scripts con NDAs que harían sudar a un abogado de Apple. ¿Por qué romper la regla ahora? La lectura más obvia es que están cansados de filtraciones y prefieren controlar la conversación. La menos obvia, y a mí me parece más interesante, es que el tono de esa apertura es tan distinto al MCU habitual que necesitan que el público lo procese antes del estreno.

'Peter está solo' es más que un eslogan, es una declaración de intenciones

El cómic original de Brand New Day (2008) hizo exactamente lo mismo: borrón y cuenta nueva tras el polémico One More Day. Devolver a Peter a la casilla de salida, sin matrimonio con MJ, sin red de seguridad, currando como freelance y comiendo pizza fría en un piso compartido. Era un Spider-Man de calle, pequeño, humano. Lo contrario al chaval con traje de nanotecnología que se codeaba con dioses.

La jugada de Marvel apunta a esa misma dirección. Tom Holland lleva tres pelis siendo el alumno favorito de Iron Man y luego el chico al que todos olvidaron. Lo lógico es bajarle al barro. Y las primeras páginas, con un Peter sin contactos, sin tía May, sin nadie que sepa quién es, dibujan justo eso: un héroe que tiene que reconstruirse desde lo básico. El reinicio emocional del personaje pesa más que cualquier crossover.

El precedente: cuando soltar info controlada salva una película

Esto recuerda mucho a lo que hicieron Warner y DC con The Batman en 2021, cuando filtraron de manera coordinada los primeros minutos para domar el hype y bajar expectativas de gran espectáculo. Funcionó: la gente entró al cine sabiendo que iba a ver un noir, no un blockbuster de explosiones. El público que llega informado discute mejor la película, y eso a Marvel le hace falta después del recibimiento mixto de su última fase.

Mi lectura, sin filtros: la jugada me parece inteligente. Marvel admite que el modelo de mantener todo en secreto hasta el día del estreno ya no funciona en una era donde un fotograma de rodaje recorre Twitter en quince minutos. Si la película es realmente un Spider-Man pequeño, callejero y sin red, publicar las primeras páginas es la mejor forma de avisar: no vengáis esperando Vengadores 5. Y eso, viniendo del estudio que ha vivido del crossover masivo durante una década, es casi un acto revolucionario. Queda por ver si el resto del guion mantiene el pulso o si el tercer acto se llena de invitados sorpresa, que es lo que suele pasar cuando alguien promete contención. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El estreno está marcado para el 31 de julio de 2026. Tres meses para que veamos si la promesa de un Peter solo se sostiene hasta los créditos finales o si en el minuto noventa aparece Doctor Strange a arreglarlo todo. Tampoco descartemos lo segundo.

El resumen para vagos (TL;DR)