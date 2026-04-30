PS Plus mayo 2026: EA Sports FC 26 y dos joyazas más gratis

Sony ha movido ficha y el catálogo de PlayStation Plus Essential de mayo viene cargado: EA Sports FC 26, Wuchang: Fallen Feathers y Nine Sols. Tres juegos, tres géneros, cero excusas para no encender la PS5.

El anuncio confirma lo que se rumoreaba en foros desde hace semanas. Y la verdad, pinta mejor de lo esperado.

Qué entra exactamente en PS Plus Essential este mes

El plato fuerte para el gran público es, sin duda, EA Sports FC 26, que cae gratis para suscriptores Essential. El sucesor de la saga FIFA sigue siendo el simulador de fútbol más jugado del planeta, con sus virtudes y sus vicios de siempre: presentación impecable, modos Ultimate Team que devoran horas y cartera, y un juego base que ya está bastante fino tras varios parches.

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El segundo nombre es Wuchang: Fallen Feathers, un souls-like ambientado en la China de finales de la dinastía Ming que llegó el verano pasado con buen recibimiento. No es Elden Ring, pero tiene combate sólido, ambientación poco vista y un toque de fantasía oscura que funciona. Si te molan los desafíos a lo FromSoftware sin ser exactamente FromSoftware, este encaja.

Y luego está la joya. Nine Sols es uno de los mejores metroidvania de los últimos años, obra del estudio taiwanés Red Candle Games. Estética taopunk (mezcla de ciberpunk y mitología taoísta, sí, suena raro pero funciona), combate basado en parries al estilo Sekiro y una historia que se queda contigo. Lo confirmaron tanto IGN España como Eurogamer España, y los dos coinciden en que es la propuesta más interesante del lote.

Por qué este mes Sony ha apuntado bien

Aquí va la lectura honesta. La selección de Essential lleva meses dando bandazos: a veces te cae un AAA decente, a veces te endosan tres indies que ya tenías en la backlog desde 2023. Mayo rompe la tendencia.

La jugada es inteligente porque cubre tres perfiles distintos. El jugador casual encuentra su FIFA anual sin pagar 70 euros aparte, el aficionado al género souls tiene un Wuchang al que dar un par de tardes, y el público que sigue la escena indie con criterio se lleva un Nine Sols que en cualquier otra circunstancia habría costado pillar en rebajas. Triple diana.

Eso sí, conviene recordar la letra pequeña: los juegos están disponibles a partir del primer martes del mes y hay que canjearlos antes de que entre la siguiente tanda. Si dejas que caduquen, adiós. La cosa es entrar, darle al botón y olvidarte.

El precedente: cuando Sony y Microsoft se pisan los talones

El movimiento llega en un momento interesante. Game Pass acaba de subir el precio en su tier superior, y Sony parece estar respondiendo con catálogos más fuertes en Essential, justo el escalón más barato de PS Plus. No es casualidad. Hace un año, los Essential mensuales eran tirando a flojos, con relleno indie y algún clásico recalentado. Ahora hay producto AAA del año más uno de los indies más respetados de la generación.

¿Es una nueva estrategia o un mes con suerte? Habrá que verlo en junio y julio. Pero si Sony mantiene este nivel, la suscripción base, que ronda los 71,99 euros al año, vuelve a tener sentido para quien no quiera saltar a Extra o Premium. Más contexto sobre el servicio en la web oficial de PlayStation Plus.

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La pelota ahora está en el tejado del jugador: ¿te lo bajas todo aunque no vayas a tocarlo, o solo lo que de verdad piensas jugar? Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Tres juegos, tres géneros, todos con notable o sobresaliente. EA Sports FC es el imán comercial, Wuchang el extra honesto y Nine Sols la razón real para no saltarte el mes. Si tienes PS Plus, no te lo pienses; si dudabas en suscribirte, este es buen momento — pocas pegas que sacar.

El resumen para vagos (TL;DR)