El robo del Códice Calixtino: Un tesoro nacional hallado en un garaje

¿Es posible que la seguridad de la mayor joya del románico europeo dependiera de una llave dejada habitualmente en la propia cerradura del archivo? El Códice Calixtino no fue sustraído por una banda internacional de guante blanco ni por un coleccionista excéntrico de obras de arte inaccesibles, sino por alguien que tenía acceso diario a las entrañas del templo compostelano.

La realidad es que durante meses nadie se percató de que el volumen original había desaparecido de su vitrina blindada en la caja fuerte de la catedral. Este dato verificable pone de manifiesto que el protocolo de custodia era, en el mejor de los casos, una estructura de confianza medieval operando en pleno siglo veintiuno sin supervisión.

El día que el Códice Calixtino se esfumó

Nadie escuchó alarmas ni cristales rotos aquel caluroso julio en el corazón de Santiago. El personal de seguridad descubrió la ausencia del libro casi por casualidad, dando inicio a una de las investigaciones policiales más complejas y discretas de la historia democrática española reciente.

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La desaparición generó un terremoto institucional que puso en duda la capacidad de la Iglesia para proteger bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. El Códice Calixtino ya no estaba en su lugar y las cámaras del claustro, lamentablemente, llevaban meses sin registrar actividad por falta de mantenimiento técnico adecuado.

Un electricista con sed de venganza

El principal sospechoso no tardó en aparecer en el radar de la Brigada de Patrimonio Histórico debido a sus constantes litigios laborales con el cabildo. Manuel Fernández Castiñeiras, que había trabajado durante veinticinco años en la catedral, conocía cada rincón, cada hábito y, sobre todo, cada debilidad del sistema de acceso.

El resentimiento por un despido que consideraba injusto parece ser el motor que impulsó al operario a llevarse el Códice Calixtino. No buscaba el dinero de un mercado negro imposible para una obra tan rastreable, sino herir profundamente a la institución que le había dado la espalda tras décadas de servicio técnico.

El hallazgo entre bolsas de basura

Tras un año de seguimientos y pinchazos telefónicos, la policía irrumpió en un modesto garaje de la localidad de Milladoiro, muy cerca de Santiago. Allí, envuelto en una bolsa de plástico y rodeado de periódicos viejos, apareció el manuscrito en un estado de conservación sorprendentemente aceptable pese a las condiciones de humedad.

Junto al Códice Calixtino, los agentes encontraron una fortuna en metálico que superaba el millón y medio de euros, fruto de pequeños hurtos continuados durante años. El electricista había convertido su trastero en un búnker improvisado donde almacenaba el botín de una vida dedicada al saqueo silencioso y metódico del cepillo.

La importancia histórica del manuscrito

Para entender la magnitud del desastre evitado, hay que recordar que este conjunto de cinco libros constituye la primera guía del Camino de Santiago. No es solo un objeto de culto religioso, sino un documento antropológico que describe costumbres, paisajes y peligros de la Europa del siglo doce con un detalle único.

El Códice Calixtino contiene además polifonías musicales que son la base de la cultura sonora occidental, lo que eleva su valor a niveles incalculables. Perderlo habría supuesto borrar un eslabón fundamental en la comprensión de cómo se vertebró el continente a través de la peregrinación y el intercambio cultural entre reinos.

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Elemento Detalle del Robo Estado tras Recuperación Fecha Desaparición 5 de julio de 2011 Localizado 4 de julio de 2012 Ubicación Hallazgo Garaje privado (Milladoiro) Envoltorio de plástico y papel Daños Físicos Leves manchas de humedad Restauración mínima necesaria Valor Estimado Incalculable / Patrimonio Nacional Custodia en cámara acorazada

Lecciones de un robo surrealista

El caso del Códice Calixtino quedará en los anales de la criminología como el ejemplo perfecto de que el mayor peligro suele habitar dentro de casa. La vulnerabilidad de un tesoro milenario frente a una simple llave olvidada es una lección de humildad para los gestores culturales que todavía hoy subestiman los riesgos de la proximidad.

Hoy, el libro descansa en una cámara acorazada con condiciones de temperatura y luz controladas por inteligencia artificial, lejos de garajes y bolsas de basura. Su historia es ahora un recordatorio de que la autenticidad y el valor de nuestra historia merecen una protección que esté a la altura de su inmenso legado espiritual y académico.