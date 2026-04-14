AEMET advierte de nuevos episodios de lluvias y descenso de temperaturas

La primavera meteorológica sigue resistiéndose a asentarse en España. La jornada de este martes 14 de abril llega marcada por un nuevo episodio de inestabilidad que dejará lluvias, chubascos localmente fuertes y un acusado descenso de las temperaturas en buena parte de la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El paso de un frente atlántico y el posterior establecimiento de un flujo de componente oeste y noroeste aportarán abundante nubosidad y precipitaciones, especialmente en la mitad norte peninsular y el entorno de los sistemas montañosos. En zonas del tercio norte, los chubascos podrán ir acompañados de tormenta y rachas de viento intensas, con acumulaciones significativas en cortos periodos de tiempo.

Lluvias en el norte

Las precipitaciones serán más persistentes en Galicia, la cornisa cantábrica y el noroeste de Castilla y León, donde se esperan cielos cubiertos buena parte del día. También se prevén lluvias en el alto Ebro, Navarra, La Rioja y puntos del Pirineo, así como en áreas del Sistema Central y del Sistema Ibérico. En cotas altas pirenaicas no se descartan episodios de nieve, aunque de forma más limitada y puntual.

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En el centro y sur peninsular, el ambiente será más variable. Se alternarán claros con nubes de evolución diurna que podrán descargar chubascos dispersos, más probables en zonas de montaña y en el interior este. La AEMET no descarta algún episodio tormentoso aislado en áreas del sureste y del interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia, especialmente durante la tarde.

El área mediterránea y los archipiélagos presentarán un comportamiento más estable, aunque con matices. En el litoral levantino y Baleares predominarán los intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvia y temperaturas más suaves que en el interior peninsular. En Canarias, la situación estará marcada por los vientos alisios, con nubosidad más compacta en las vertientes norte de las islas de mayor relieve y posibles lluvias débiles, mientras que en las vertientes sur se disfrutarán de más horas de sol.

¿Qué pasa con las temperaturas?

Uno de los elementos más destacados de la jornada será el descenso térmico generalizado. Después de varios días con valores por encima de lo habitual para estas fechas, las temperaturas máximas caerán de forma notable en amplias zonas del norte y el interior, dejando un ambiente fresco, particularmente en Castilla y León, la meseta norte y el valle del Ebro. En la mitad sur y la zona mediterránea el descenso será más moderado, pero suficiente para devolver los termómetros a registros más acordes con mediados de abril.

El viento también cobrará protagonismo. Se esperan rachas fuertes o muy fuertes en litorales y zonas altas de la mitad norte, especialmente en Galicia, el Cantábrico y áreas pirenaicas, donde podrían superarse puntualmente los 70 kilómetros por hora. En el valle del Ebro y algunos puntos del este peninsular se registrarán cierzos y ponientes intensos que incrementarán la sensación de frío.

La AEMET recomienda precaución en la conducción en zonas donde se prevean fuertes aguaceros y rachas de viento, así como atención a la evolución de los avisos meteorológicos, especialmente en áreas del norte peninsular. Este episodio de inestabilidad, aunque típico de la primavera, servirá para romper la racha de temperaturas inusualmente altas de días atrás y contribuirá a la recarga hídrica en cuencas del norte, todavía pendientes de remontar niveles tras los meses más secos del invierno.