Pangea próxima: así se verá la Tierra dentro de 250 millones de años con España en una ubicación sorprendente

Dentro de 250 millones de años, el mapa del planeta Tierra puede ser muy diferente a como lo conocemos en la actualidad, con una distribución nueva que vendrá dada por una Pangea próxima que afectará a todo nuestro planeta y que hará que se cree un nuevo supercontinente que nada tendrá que ver con lo actual.

Los expertos se han basado en diferentes modelos geológicos que les permiten asegurar que las placas tectónicas seguirán desplazándose a lo largo de millones de años hasta que el mapa cambie por completo. Entre otras cosas, podremos encontrar a España en una ubicación muy sorprendente y diferente a la actual.

LA TIERRA CAMBIARÁ DENTRO DE 250 MILLONES DE AÑOS

Dentro de aproximadamente 250 millones de años, la distribución de los continentes que conforman el planeta Tierra puede ser muy diferente a la que nos encontramos en la actualidad, y es que no solo supondrá el fin del Estrecho de Gibraltar, sino que habrá otros muchos cambios.

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Según los modelos geológicos utilizados por los expertos, las placas tectónicas continuarán desplazándose hasta dar lugar a un nuevo supercontinente que recibe el nombre de Pangea Última.

Cabe destacar que estas proyecciones están apoyadas en diferentes simulaciones que han sido efectuadas por parte de investigadores como Christopher Scotese, todo ello a través del conocido como PALEOMAP Project.

En sus estudios se utilizan datos acerca del movimiento histórico de las placas tectónicas, así como las tasas de expansión oceánica y las zonas de subducción, para poder determinar cuál será la evolución del planeta a muy largo plazo.

UN NUEVO SUPERCONTINENTE EN LA TIERRA

Fuente: Unsplash

A lo largo de su historia, la Tierra ha pasado por distintos ciclos similares. Hace más de 200 millones de años, existía Pangea, que se fragmentó posteriormente para dar lugar a la configuración actual distribuida en los continentes actuales.

Sin embargo, como decimos, el movimiento de las placas tectónicas no se ha detenido y sigue moviéndose cada año, aunque lo hace apenas unos centímetros. Esto implica que, aunque se esté produciendo un cambio continuo, sea inapreciable.

Según los estudios de los expertos, en el escenario más extendido, el océano Atlántico terminará por cerrarse a medida que la corteza oceánica que lo contiene vaya hundiéndose bajo los continentes. Por su parte, África se desplazará hasta colisionar con Europa en el norte, lo que a su vez provocaría el cierre del mar Mediterráneo, dando lugar a nuevas cadenas montañosas.

De esta manera, todo apunta a que dentro de 250 millones de años habrá un nuevo supercontinente en la Tierra que estará rodeado por un gigantesco océano.

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¿QUÉ SUCEDERÁ CON ESPAÑA EN LA TIERRA?

Fuente: Unsplash

Al mismo tiempo que sabemos que el cambio climático está alterando la duración de los días, estas simulaciones nos permiten saber dónde se ubicará España en el planeta Tierra después de la Pangea Última.

Actualmente España se sitúa en el extremo suroccidental de Europa, con salida al océano Atlántico y al mar Mediterráneo. Sin embargo, con la Pangea Última esta posición cambiará de forma más que notable.

El cierre del océano Atlántico convertiría la actual costa occidental en una zona interior del mencionado supercontinente que se generaría. Al colisionar África y Europa, el sur del continente europeo se vería afectado, dando lugar a una nueva región montañosa extensa en la que estaría integrada la Península Ibérica.

La ubicación exacta de nuestro país dependerá de la propia evolución de las placas tectónicas a lo largo de los años. Sin embargo, la mayor parte de las simulaciones aseguran que España pasará a ser parte de un bloque continental más compacto, por lo que ya no será un territorio costero, como sucede en la actualidad.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la reorganización continental también tendría efectos sobre el clima. Y es que las investigaciones apuntan a que dentro de 250 millones de años, el Sol será ligeramente más luminoso de lo que es en la actualidad, lo que se sumaría a una mayor actividad volcánica vinculada a las colisiones entre placas tectónicas.

Los modelos climáticos apuntan a temperaturas muy elevadas en amplias zonas del interior del supercontinente que se generará, llegando a superarse con regularidad los 40 grados centígrados.