​La ruina del Sevilla FC: el club gasta 30 millones de euros en futbolistas que no juegan

El Sevilla FC ha consolidado una posición de privilegio económico en el último lustro dentro del fútbol español. Según los registros oficiales, el club ha recibido un total de 385,56 millones de euros en concepto de ingresos televisivos durante los últimos cinco años.

Esta cifra sitúa al equipo como la cuarta potencia económica del país en este apartado, superando los ingresos de rivales directos como la Real Sociedad, el Villarreal o el Athletic Club.

La diferencia con su máximo rival local, el Real Betis, es de casi 60 millones de euros a favor de los sevillistas. A pesar de esta ventaja presupuestaria, el dinero obtenido no se traduce en una mejora de la situación deportiva actual.

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​La inversión del Sevilla FC de 30 millones en futbolistas que no juegan

​La actual dirección del club ha señalado la gestión de la plantilla como el principal foco de inestabilidad económica. El coste total de los salarios de los jugadores alcanza los 85 millones de euros, pero la rentabilidad de este gasto es muy baja.

De esa cantidad, aproximadamente 30 millones de euros se destinan a pagar las fichas de futbolistas que apenas cuentan para el entrenador o que no participan de forma habitual.

Esta situación genera un bloqueo en las arcas que impide acudir al mercado de fichajes con garantías. La existencia de estos contratos elevados para jugadores sin protagonismo lastra cualquier intento de renovación profunda en el vestuario sevillista.

Joan Jordán negocia su salida del Sevilla FC Fuente SFC

​El equipo de Nervión se sitúa como el tercer peor conjunto de LaLiga en 2026

​Los datos acumulados durante el primer trimestre del año 2026 reflejan una caída libre en el rendimiento deportivo. El Sevilla FC ha conseguido únicamente 11 puntos de los 39 posibles en lo que va de ejercicio, una estadística que solo empeoran el Elche y el Espanyol. Esta dinámica negativa ha dejado al equipo con un margen de seguridad de apenas dos puntos respecto a la zona de descenso. La falta de victorias ha provocado que un club diseñado para competir en Europa se encuentre en una situación de riesgo real de perder la categoría por tercer año consecutivo. La ineficacia goleadora y la fragilidad defensiva marcan el peor inicio de año del siglo actual.

​La comparación de los ingresos del Sevilla FC con otros clubes de la zona alta evidencia una falta de eficiencia en la gestión de los recursos. Mientras que la Real Sociedad percibió 356 millones y el Athletic Club 344 millones, el Sevilla FC superó con creces esas cifras gracias a su historial reciente en competiciones europeas. Incluso el Real Betis, con 326 millones, ha logrado mejores resultados clasificatorios con un presupuesto televisivo significativamente menor. El club de Nervión solo tiene por delante en ingresos al Atlético de Madrid, al Real Madrid y al FC Barcelona. Esta realidad financiera hace que la actual lucha por evitar el descenso resulte todavía más inexplicable para los analistas del sector.

​La institución se enfrenta a un duro escenario que pone en duda la viabilidad del modelo actual si se produce una pérdida de categoría. El equipo debe afrontar un tramo final de competición ante rivales directos y equipos de la zona alta con una plantilla descompensada por los altos salarios. El presidente admite que el momento es el más delicado de las últimas décadas y que las decisiones tomadas buscan frenar una deriva ruinosa. La afición muestra una preocupación creciente ante la posibilidad de que la mala gestión de los casi 400 millones de euros recibidos acabe con el equipo en la segunda división. La solvencia futura de la entidad depende de asegurar la permanencia en las próximas jornadas.

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